(الحب والرعب) ….معاذ العمر

الحب و الرعب.. الحب شيء جميل، خلق لتستمر الحياة وهوا أمر فطر عليه الناس ونشأ معهم، الحب غذاء القلب كما الطعام والشراب غذاء الجسد، ولكن منذ عرفت ان هناك شيء في العالم اسمه الحب فإني اربطه بالرعب والخوف والقلق، أخاف دائماً من الفراق وعدم اللقاء أخاف ايضا من اللقاء الأول، أسأل نفسي هل يتقبلني بعد لقائنا؟

بينما وأنا اقلب بالكتب لفت انتباهي كتاب اسمه سبع وجوه للحب، أعجبني مقال بعنوان الحب والرعب للدكتور( أحمد خالد توفيق) استوقفتني فقرة جميلة جداً قال فيها: (ربما نحن غير جديرين بالحب.. ربما نحن أقبح او أسمج اوأغبى او أضعف من أن نروق للآخرين، وهكذا يكون اللقاء الأول مرعباً بقدر ماهو ممتع، الاختبار الأول لكن في عين من؟.. في عين الإنسان الوحيد الذي يهمك رأيه في العالم كله..

وانت تقول لنفسك ليت صوتي أجمل… ليت انفي أصغر.. ليت قامتي أطول.. ليتني…. ليتني شخص آخر…)

ولكن الحقيقة التي تعلمتها مع الوقت هو أن الطرف الآخر لو لاحظ عيوبك فهو لا يحبك أبداً ولا داعي لاضاعة الوقت…

الحب عندما يأتي يحمل معه نظاره وكمامة تجعلك عاجزاً عن رؤية من تحب، هكذا هوا الطرف الآخر فهو سيرى في عيبك شيئً مميزةً لا يرى إلا أنت… انت فقط

يقول أحد العشاق قد أحببت فتاة لها أنف ضخم ولا تكف عن استعمال المنديل مصابة بالزكام طيلة الوقت، وبصراحة من الصعب أن أرى جمالاً في أية فتاة لا تحمل هذه الصفات (وهذه قصة حقيقة لست مزاحاً)

بأختصار لا داعي للرعب أن كان الطرف الآخر يحبك فسوف يحبك كما أنت، وإن لم يحبك فلا تتعبك نفسك وتضيع وقتك معه، حب من يحبك، وقاتل من أجله ولتحضى بلقائه،…

وقال الشاعر السوداني العظيم (الهادي آدم)

أغداً ألقاك؟ ياخوف فؤادي من غدي!

يا لشوقي واحتراقي بانتظار الموعدِ!

آه كم أخشى غدي هذا، وارجوه اقتراباً

كنت استدنيه، لكن هبته لما اهابا….

في نهاية المطاف من احبك سينتظرك سيدعوا الله في كل سجدة أن يحظى بك، ومن اعتمد فراقك اعطيه مايريد فالأيام جديرة بأن تعلمه من انت..