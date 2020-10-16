نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد ورابط إرسال طلب القبول بالدفاع المدني للوظائف العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر توظيف ، نشرت الإدارة العامة لـ القبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بيان هام حول موعد إرسال طلبات المتقدمين للتسجيل في الوظائف العسكرية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني بعدة رتب ولـ أهمية الموضوع بالنسبة لـ شريحة واسعة من المواطنين السعوديين في أراضي المملكة العربية السعودية، وفرنا العديد من التفاصيل حول هذا الموضوع منها موعد التسجيل في الوظائف العسكرية بالدفاع المدني ، بالإضافة إلى رابط التسجيل في أبشر توظيف الإلكتروني وغيرها من التفاصيل الهامة.

بيان الإدارة العامة للقبول المركزي في العاصمة السعودية الرياض

وجاء في مضمون بيان الإدارة العامة التي تتبع إداريا لـ وزارة الداخلية بشؤونها العسكرية عن فتح التسجيل والتقدم للحصول على وظيفة في الإدارة العامة للدفاع المدني بقسم الوظائف العسكرية للرجال، وستكون الرتب المتوفرة والمطلوبة هي “وكيل رقيب، جندي أول، رتبة عريف”، ومن خلال السطور القادمة سنوضح موعد التسجيل بالإضافة إلى رابط موقع أبشر توظيف للتقدم على وظيفة.

رابط وموعد استقبال المتقدمين لـ الحصول على وظيفة عسكرية

يمكن لـ الراغبين بالتقدم على هذه الوظائف الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر توظيف الإلكترونية، حيث يمكن التقدم ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق للثاني من شهر ربيع الأول 1442، على أن يستمر حتى صبيحة يوم السبت السابع من شهر ربيع الأول 1442 وبالتحديد في تمام الساعة العاشرة صباحا.