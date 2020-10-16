نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نقل الخدمة لعامل وافد إلى غير منشأة أو إلى منشأة جديدة.. وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من بينها تويتر شروط خدمة نقل عامل وافد من منشأة إلى أخرى ، أو منشأة يعمل بها حاليا إلى منشأة جديدة، وقد أعلنت ذلك مساء يوم الخميس الماضي حيث أوضحت العديد من التفاصيل التي تخص خدمة العامل الوافد من دفع الرسوم وشروط النقل ، والتي سنتعرف عليها من خلال هذا التقرير.

توضيح بيان وزارة الموارد البشرية حول رسوم ورخص العمل وشروط نقل خدمة عامل وافد

ذكرت الوزارة أنه ما إذا تم نقل خدمة عامل وافد إلى منشأة أخرى، يجب أن يتم دفع الرسوم المتعلقة برخص العمل من طرف المنشأة التي طلبت الخدمة، كما ذكرت الوزارة إلى أن يقوم مديري المنشآت بتجديد المعلومات والبيانات الخاصة بالعمالة لديهم عن طريق خدمة استعراض أو تجديد بيانات العامل، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

توضيح هام بخصوص الأجنبي والأجنبية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وعلى صعيد متصل نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن الأجنبي المتزوج من مواطنة سعودية أو زوجة المواطن السعودي الأجنبية، لا يمكن لهم العمل في مهنة مخصصة فقط للمواطن السعودي، كما نوهت إلى موضوع آخر وهو أنه لا تحتسب زوجة مواطن السعودي الأجنبية أو الزوج الأجنبي للمواطنة السعودية من ضمن المتطلبات المتعلقة بالتوطين في المملكة العربية السعودية، ولمزيد من التفاصيل قوموا بالدخول إلى موقع الوزارة من خلال الرابط الذي تركناه لكم في الفقرة السابقة.