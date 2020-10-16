وظائف المديرية العامة للدفاع المدني: رابط وموعد التقديم على الوظائف العسكرية

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عمر شويل - جدة وظائف المديرية العامة للدفاع المدني هو مابدأ يبحث عنه العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية والراغبين في التقديم في الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني البحث عن رابط تقديم المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية من أجل شغل الوظائف التي قامت المديرية العامة للدفاع المدني الإعلان عنها خلال هذا الأيام.
وظائف المديرية العامة للدفاع المدني
وقد قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية بالإعلان عن فتحها لباب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني الخاصة بالرجال.
وقد تم إتاحة الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني والخاصة بالرجال على الرتب التالية: وكيل، رقيب، عريف، وجندي أول، وهي الرتب التي قامت الإدارة العامة للقيول المركزي بالإعلان عنها للمتقدمين.
موعد فتح باب التقديم على وظائف الدفاع المدني
وسيبدأ تقديم طلبات الراغبين في التقدم للوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني والخاصة بالرجال بداية من يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر صفر من العام الحالي 1442 هجرياً، وحتى يوم السبت الموافق السابع من الشهر ذاته، على أن يكون التقديم إلكترونياً.
رابط التقديم على وظائف الدفاع المدني
ومن أجل التقديم والتسجيل في الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني فكل ماعليكم هو التوجه إلى موقع أبشر التوظيف من خلال زيارة الموقع على الانترنت عبر الرابط: jobs.sa حيث سيتم فتح باب التقديم لكافة الراغبين في شغل وظائف المديرية العامة للدفاع المدني في الموعد المحدد من قبل المديرية، والذي سيبدأ بداية من يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله تعالى.
شروط التقديم على وظائف المديرية العامة للدفاع المدني
وقد وضعت المديرية العامة للدفاع المدني عدداً من الشروط والواجب توافرهم في المتقدمين لشغل الوظائف العسكرية التي أعلنت عنها المديرية، ومن هذه الشروط:
- أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظائف سعودي الأصل والمنشأ، ويتم الاستثناء لمن نشأ مع والديه أثناء خدمة الوطن خارج أراضي المملكة.
- حسن السيرة والسلوك والسمعة، وغير مدان في جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
- لم يسبق للمتقدم التعيين أو شغل وظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية من قبل، أو تم إنهاء خدمته من أحد الكليات أو المراكز العسكرية، وأن لايكون موظفاً في أحد الجهات الحكومية.
- لايمكن للمتقدم أن يكون متزوجاً من غير سعودية.
- يتم إجتياز كافة الإجراءات الخاصة بالاختبارات والقبول للوظائف.
- أن يكون طول المتقدم متناسباً مع وزنه حسب اللائحة الطبية المنصوص عليها.
- يجب أن يتوافر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها، ويتم مصداقة المؤهل العلمي والفني من خلال الجهة المختصة لذلك.
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