نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتمرنا وتصاريح مقاعد العمرة مجانية وتزايد العدد للضعف والرسوم اختيارية لأجور النقل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن توسيع المقاعد المتاحة لأداء فريضة العمرة، وذلك من خلال الدخول على تطبيق اعتمرنا وذلك لزيادة عدد المعتمرين بعد الحصر الذي تم في المرحلة الأولى، فقد أشارت بعض التقارير على أن السعة الجديدة تتسع أكثر من ضعف السعة في المرحلة الأولى من عودة العمرة، ومن خلال تطبيق اعتمرنا يمكن للمعتمرين استخراج التصاريح الصادرة منه مجانية علماً بأنه لا يوجد أي رسوم ألا أجور النقل اختيارية في حال رغبة المعتمر أو الزائر، ومن الجدير بالذكر أنه بدأت أمس بداية المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة عبر تطبيق اعتمرنا، وسوف تستقبل المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.

3 تصاريح جديدة :

أتاحت وزارة الحج والعمرة من خلال تطبيق اعتمرنا 3 تصاريح جديدة وهي:

تصريح الصلاة في المسجد الحرام تصريح الصلاة في المسجد النبوي تصريح السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم

تطبيق اعتمرنا :

بعد ما شهدته المملكة العربية السعودية من ظروف قاسية في الفترة الأخيرة، تسعى بشكل ملحوظ لتوفير كافة احتياجات المواطنين وعودة الحياة إلى طبيعتها ومواجهة كافة الظروف بشكل صامد، ومن ضمن خطط الحكومة تطبيق اعتمرنا الذي بدأت في إطلاقه وزارة الحج والعمرة، وذلك ليتمكن الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفوق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية ولضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع “تطبيق توكلنا” للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

طريقة التسجيل في التطبيق :

وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي: