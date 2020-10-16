اختبار كفايات اللغة الانجليزية STEP ستيب أهم المعلومات ونصائح لاجتيازه

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عمر شويل - جدة اختبار كفايات اللغة الانجليزية STEP ، اختبار ستيب الذي تتبناه المملكة العربية السعودية، ومعتمد بها هو أحد أهم اختبارات اللغة الانجليزية، فهو الأقرب شكلًا ومضمونًا، لاختباري الآيلتس ILETS والتوفل TOEFL، ويجب على كل طالب أن يتخطى هذا الاختبار، للوصول إلى رغبته في الحصول على منحه، أو الالتحاق ببرنامج دراسي محدد، يتطلب الحصول على درجة في اختبار ستيب.

اختبار كفايات اللغة الانجليزية STEP

يتم تقديم اختبار ستيب STEP، للطلاب من الراغبين في الالتحاق ببعض برامج الابتعاث، أو برامج اللغة الانجليزية في الجامعات السعودية، وغيرها من مستويات الدراسة التي تتطلب حصول الطالب، على درجة معينة في اللغة الانجليزية، حتى يتم قبوله بالبرنامج المرغوب.

الاستعداد لاختبار ستيب STEP

الأساس في اختبار ستيب، أنه لا يعتمد على المعلومات التي تحصّل عليها الطالب، خلال فترة دراسته السابقة، وإنما يجب على الطالب أن يستعيد كافة المعلومات الأساسية، والقواعد والحصيلة اللغوية الانجليزية، أثناء خضوعه للاختبار، ومن أهم النصائح لاجتياز اختبار ستيب، هو تعرف الممتحن على طريقة عقد الاختبار وإجرائه، فتلك الخطوة المهمة تجعل من الأمر أكثر سهولة ويسرًا.

أوقات عقد اختبار كفايات اللغة الانجليزية

اختبار ستيب STEP، يتم من خلال الحاسب الآلي، ويمكن للممتحن أن يخضع له في أي وقت يشاء خلال العام، فهو ليس مثل اختبار الرخصة المهنية للمعلمين على سبيل المثال، والذي يحتاج إلى الخضوع له في أوقات تحددها هيئة تقويم التعليم والتدريب، هذا ويمكن للممتحن أن يحدد التوقيت والمكان الذي سوف يجري فيه الاختبار، عبر رابط الموقع الإلكتروني للهيئة.

إرشادات عامة اختبار ستيب

يجب أن يحرص الممتحن على الحضور إلى مقر الاختبار، في الموعد والتوقيت المحدد له. يجب أن يحرص الممتحن على الحضور، قبل موعد عقد الاختبار بنصف الساعة، مع الاستعداد لدخول القاعة. عند الاحتياج للتساؤل بشأن أمر ما، ما عليك سوى رفع يديك ليأتيك المشرف لمساعدتك دون حديث. أسئلة الاختبار اختيارية بين أ، ب، ج، د، عدا جزء التعبير فهو كتابي.

أهمية اختبار ستيب

يحق لكل خريجي الثانوي والجامعات، الخضوع لاختبار ستيب STEP، وذلك حيث يتم استخدام هذا الاختبار لأغراض مختلفة منها:

الالتحاق ببرامج اللغة الانجليزية وأقسامها.

الالتحاق بأية برامج تعليمية باللغة الانجليزية، وتتطلب الحصول على هذا الاختبار.

لكل من يتقدم للالتحاق بالدراسات العليا.

لكل من يرغب بالالتحاق بإحدى الكليات العسكرية.

لكل معلمو اللغة الانجليزية، ممن يرغبون في تحسين مستوياتهم في اللغة، والحصول على شهادة اختبار STEP.

رابط التسجيل في اختبار ستيب

يمكنك الخضوع لاختبار ستيب في أي وقت تشاء، من خلال التسجيل عبر الرابط الرسمي للمركز الوطني للقياس، برقم السجل المدني، وإذا لم بكن لديك حسابًا بالموقع، قم بإنشاء حساب جديد، وادخل برقم السجل المدني، وكلمة المرور الخاصة بك.