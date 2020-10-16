براتب 3000 ريال تمويل شخصي سريع لدى البنك الأهلي NCB

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عمر شويل - جدة براتب 3000 ريال سعودي تمويل شخصي سريع لدى البنك الأهلي التجاري فيقدم البنك الأهلي التجاري العديد من التمويلات الشخصية المميزة للعملاء ومنها التمويل الشخصي قصير الأجل وهذا التمويل الشخصي يغطى إحتياجات العملاء المالية لمدة قصيرة الأجل تصل إلى 12 شهراً ويتميز هذا التمويل لدى البنك الأهلي التجاري بأنه يمكن الحصول عليه براتب 3000 ريال كحد أدنى ويتميز هذا التمويل بأنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية

مزايا التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري

يقدم البنك الأهلي التجاري تمويل شخصي فورى ويتميز أيضاً بأنه تمويل يتم الحصول على الموافقة الفورية وله العديد من المميزات الأخري وهي كما يلي

يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري بالحصول على الموافقة الفورية على التمويل

يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري بهامش ربح 0%

يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري بمعدل نسبة سنوي 0% لفترة 6 أشهر أو أقل

يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري بأنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية

يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري بأقساط مرنه لفترة 3 أشهر إلى 12 شهراً

يتميز التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري بإمكانية تأجيل قسط شهر رمضان

يتميز هذا التمويل بوجود التأمين في حالة الوفاة أو العجز الكلى

شروط الحصول على التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري

فقد حدد البنك الأهلي التجاري شروط لابد من توافرها فى المتقدم لكى يتم الحصول على التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري

هذا التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري متاح للمواطنين السعوديين و والمقيمين

هذا التمويل الشخصي لدى البنك الأهلي التجاري متاح للمواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي والشركات الكبري

يمكن الحصول على التمويل الشخصي براتب 3000 ريال كحد أدنى للسعوديين و4000 ريال كحد أدنى للمقيمين

تصل قيمة هذا التمويل الشخصي من 5000 ريال وحتى 1500000 ريال

لابد ان يكون عمر العميل المتقدم لا يقل عن 18 عاماً للمواطنين السعوديين و 22 عاماً للمقيمين

خطوات الحصول على التمويل لدى البنك الأهلي التجاري

يمكن الحصول على التمويل الشخصي السريع و براتب 3000 ريال كحد أدنى من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي التجاري وإدخال جميع البيانات المطلوبة للحصول على التمويل