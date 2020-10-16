نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب وأقساط حتى 5 سنوات للسعودي والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك الرياض بدون تحويل الراتب هو أحد الحلول التمويلية التي يقدمها البنك للعملاء داخل المملكة العربية السعودية حيث يأتي بنك الرياض ضمن مجموعة من البنوك الرائدة في مجال التمويل ويرجع ذلك إلى المنتجات التمويلية والعروض البنكية المختلفة والمتنوعة التي يقدمها البنك للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً وذلك بتسهيلات عديدة ومجموعة من الامتيازات التي يقدمها البنك للعملاء وتساعد العميل في اختيار التمويل المناسب له ويمكن للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض التمويلية التي يقدمها بنك الرياض للأفراد والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الرياض والاستفادة من العروض البنكية التي يقدمها البنك وفى هذا المقال سوف نتعرف من خلال موقع ثقفنى على أهم الإمتيازات التي يقدمها البنك للعملاء من السعوديين والمقيمين أيضاً من خلال التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب كما سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط التي وضعها البنك والواجب توفرها في المتقدمين للحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من البنك داخل المملكة العربية السعودية

مزايا تمويل بنك الرياض للسعودي والمقيم

يقدم البنك تمويل شخصي فوري بدون تحويل الراتب وبفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة حتى 60 شهر وبهامش ربح تنافسي وخطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على أهم الإمتيازات التي يقدمها البنك للعملاء من خلال التمويل الشخصي

تمويل فوري متطابق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي إلى 300 ألف ريال سعودي. يقدم البنك التمويل الشخصي بفترات سداد تصل إلى 60 شهر. لا يحتاج هذا التمويل الشخصي إلى تحويل الراتب للسعوديين من موظفي البنوك والعاملين في الشركات التابعة للبنك. هامش ربح تنافسي. يقدم البنك التمويل الشخصي من خلال متطلبات سهلة وميسرة لجميع العملاء.

شروط الأهلية للحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض

لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وذلك للمتقدم السعودي و 22 سنة للمتقدم المقيم.

لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 10 آلاف ريال سعودي.

لا تقل فترة الخدمة في وظيفة المتقدم عن عام واحد.

يشترط ألا يزيد الالتزامات المالية للعميل لدي بنك الرياض أو أي جهة أخرى عن 33٪ من إجمالي الراتب الشهري للمتقدم.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي والمستندات المطلوبة

يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال زيارة أقرب فرع من فروع بنك الرياض وتقديم الوثائق والمستندات التي يحددها البنك وفى هذا المقال سوف نوضح تلك المستندات والأوراق المطلوبة لاستكمال طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب