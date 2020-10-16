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عمر شويل - جدة بقرارٍ صادر من مجلس الوزراء السعودي، فإنه من المُمكن الحصول على الجنسية السعودية وَفق القانون المعمول به في المملكة، الذي يُخَوِّل لوزير الداخلية السعودي السماح بذلك أو رفضه، دون إبداء أي أسباب، إلا أن أكثر المرشحين لهذه الجنسية هم الأجانب الكفاءات الذين يُضيفون إلى رصيد المملكة في المجالات المختلفة وهو ما تسعى إليه في رؤيتها “2030”، وقد بدأ العمل بهذا التوجه منذ العام الماضي 2019م، فيما أطلقت حكومة المملكة القانون الخاص بالتجنيس منذ عام 1995م.

ويدخل ضمن هذا النظام فئات أخرى، وهم الذي كان والده سعوديًّا سواء وُلد داخل أو خارج البلاد، والذي كانت والدته سعودية ووالده مجهول الجنسية أو لا جنسية له، وكذلك الأطفال اللقطاء أو مجهولي النسب الذين وُلِدُوا داخل المملكة.

الشروط الجديدة المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية

وننشر من خلال موقعنا، الشروط الجديدة المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية 1442، خدمة للراغبين في معرفة هذه الشروط، إذ تأتي على النحو الآتي:

يجب أن يبلغ المتقدم سن الرشد.

الإقامة داخل البلاد لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية.

لا بد من أن يكون سليم العقل والجسم.

على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف.

ومن الشروط أن يكون من أصحاب المهن التي تحتاج إليها البلاد.

كما يشترط إثبات مصدر دخله ويكون من الأعمال المشروعة.

إجادة اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.

الإجراءات المطلوبة للتجنيس في المملكة

ويجب أن يوفر المتقدم للتجنيس في المملكة العربية السعودية عددًا من الأوراق، إضافة إلى إقامة لجنة تنظر هذه المستندات وتقيم مدى أحقية المتقدم في الحصول على ما يريد، وذلك على النحو الآتي: