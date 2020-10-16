نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع المدني وظائف عسكرية وفتح باب القبول وشروط التسجيل ورابط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث بين المواطنين في المملكة العربية السعودية حول وظائف الدفاع المدني، فقد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل بالمديرية العامة للدفاع المدني حيث يمكن للرجال التقديم عليها فقط، علماً بأن الرتب الذي تم الإعلان عنها تشمل (وكيل رقيب – وعريف – وجندي أول) ونعرض من خلال موقعنا ثقفني نعرض الشروط المطلوبة التي يجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الوظائف، ورابط التقديم بالخطوات.

الشروط المطلوبة :

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة العربية السعودية.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدمته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون الشخص المتقدم متزوجاً من غير سعودية

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول

أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية

توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

موعد التقديم ورابط التسجيل:

أتاحت وزارة الداخلية إمكانية التقديم في المواعيد التي أعلنت عنها من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث يتم التقديم للحصول على هذه الوظائف من خلال الدخول والتسجيل على منصة (أبشر – التوظيف)، ويتم بدء التقديم من اليوم الموافق يوم الاثنين الموافق 19/10/2020 وينتهي التقديم في يوم السبت الموافق 24/10/2020، وقد أكدت الوزارة على أنه لن يتم قبول الطلبات لمن لم يتوافر به أحدى هذه الشروط.

خطوات التقديم في وظائف الدفاع المدني: