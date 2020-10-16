نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحوالة الدولية لبنك الراجحي ومدة وصولها في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من المواطنين الذين يتعاملون مع بنك الراجحي الإسلامي ويتساءلون حول كيفية الحصول على الحوالة الدولية من بنك الراجحي والمدة التي تحتاجها للوصول كما يرغبون في معرفة كيفية امتلاك حساب في هذا البنك الشهير، لذلك فقد وفرنا لكم في هذا المقال إجابات لكل تلك الأسئلة الهامة فتابعونا لتعرفوا الخطوات بالتفصيل.

الحوالة الدولية

معلومات عن بنك الراجحي:

يعد بنك الراجحي من أشهر البنوك الإسلامية على الإطلاق كما أنه البنك الأكبر في جميع أنحاء العالم وليس في المملكة العربية السعودية فقط والذي قد تم انشاءه وافتاتحه لأول مرة عام 1957 م ثم بعد ذلك تم افتتاح فرع مخصص لسيدات في عام 1979 م في مدينة الرياض تحديداً في الحي الشمسي.

تم تأسيس هذا البنك على يد الأخوة صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي وقد أسسوه ليتم التعامل فيه على أسس الشريعة الإسلامية ومنهجها وقوانينها دون اي مخالفات دينية أو حتى قضائية ،كما كان مصرف الراجحي تابع لإحدى الشركات المصرفية الكبرى المساهمة والتي يبلغ رأس مالها 25,000,000,000 ريال سعودي.

يمتلك البنك ما يعادل 500 فرع في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عدة فروع في جميع أنحاء العالم منها:

فرع ماليزيا: تم افتتاحه عام 2006م وقد تم منحه ترخيص مصرفي الكامل للعمل كأول مصرف أجنبي في ماليزيا من قبل مصرف نيغارا بماليزيا.

فرع الكويت: تم افتتاحه في اغسطس عام 2010 كأول مصرف سعودي في الكويت.

فرع الأردن: تم افتتاحه الربع الأول من عام2011 وأصبح يضم الان ثمانيه فروع خمسة منها في العاصمة الأردنية.

الحصول على الحوالة الدولية من البنك:

تعد الحوالة من أفضل طرق إرسال الاموال بين الدول حيث يتم تحويل الأموال بشكل إلكتروني من مصرف إلى مصرف آخر يمكن أن يكون المصرفان في نفس الدولة أو من دولة إلى أخرى.

تتطلب وصول الحوالة إلى بنك الراجحي وإرسالها إلى ثلاثة أيام ولكنها يمكن أن تصبح أطول أو أقصر على حسب عدة عوامل خاصة بالبنوك ، كما يتم تحويل تلك النقود والتعامل من خلال أجهزة الصرف الآلي والتي من خلال الضغط على شاشة التحكم المخصصة للتحويلات يمكنك اضافة وتعديل أسماء الأشخاص المستفيدين من تلك الحوالة.

شروط إرسال حوالة عبر بنك الراجحي:

يجب أن يكون لديك حساب في البنك حتى وإن كان مجمد وغير نشط المهم أن تكون عمليل في البنك.

يجب أن يكون الشخص المقدم على الحوالة هو نفسه الذي اشترك في البنك بمعني أن يكون إمضاء الحوالة وطابق للإمضاء المسجل عند فتح الحساب.

يجب أن تكون الحوالة أو المبلغ المصروف بالعملة التي توجد بها.

عند الذهاب لعمل حوالة من بنك الراجحي يجب عليك آلا تنسى إحضار البطاقة المدنية الأصلية وجواز السفر الخاص بك لاستكمال كافة إجراءات الحوالة دون أى مشاكل.

كيفية فتح حساب في بنك الراجحي:

يتيح البنك فرصة للحصول على حساب شخصي والاشتراك عبر الإنترنت دون الحاجة إلى النزول لتوفير الوقت والجهد ومنع الزحام حيث أتاح البنك للمواطنين كريقة سهلة وميسرة للاشتراك وتتم على خطوات معروفة وهي: