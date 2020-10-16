نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع بارك فيو الجديد لبرنامج سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن لبرنامج سكني التابع لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية في الأيام الاخيرة عن إطلاق مشروع جديد في المنطقة الشرفية بمحافظة الخبر وهو ما يطلق عليه مشروع بارك فيو وقد أوضحوا كل ما يخص هذا المشروع الجديد وكيفية التقديم والاشتراك فيه، تابعوا معنا في هذا المقال لتعرفوا المزيد من الفصايل حول هذا الأمر

مشروع بارك فيو

تصريحات حول مشروع سكني الجديد:

في يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من اكتوبر تم عقد بيان صحفي مع مسئولي برنامج سكني وقد أوضحوا في المقابلة الصحفية أن هذا المشروع الجديد مازال تحت الإنشاء وقد تم الاتفاق عليه بالمساعدة من القطاع الخاص.

أوضح المسئولون أن هذا المشروع السكني الكبير يقع على مساحة شاسعة تصل إلى 280 ألف متر مربع وستم بناء حوالي 484 وحدة سكنية على تلك المساحة وستكون الوحدات من نوع فيلا وتاون هاوس على مساحات 279- 339م2، كما وضعوا أسعار تقريبية للوحدات ووضحوا بأنها تبدأ من 690 ألف ريال ويمكن الحجز بأقساط شهرية ميسرة.

صرح المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على حرص برنامج سكني على إقامة العديد من المشاريع الهامة لخدمة المواطنين وتقديم العديد من الوحدات السكنية التي تليق بالعملاء وتسليم الوحدات السكنية للأسر السعودية المشتركة.

أكد سيف بن سالم أنهم يسعون إلى إقامة العديد من المشاريع تحت الإنشاء من أجل لتوفير خيارات متعددة للمواطنين مع الحرص على أن تحوذ تلك المشاريع على رضى العملاء التام، وذلك لتحقيق إحدى أهداف برنامج الإسكان وهي زيادة نسبة تملّك الأسر السعودية إلى 70% بحلول عام 2030 م والتي يعتبرونها أحدي أهم الرؤيات المستقبلية للملكة العربية السعدوية لعشر سنوات قادمة.

مميزات مشروع بارك فيو:

أوضح المسئولون في المقابلة الصحفية مواصفات المشروع وأهم مميزاته وهي:

يتمتع المشروع بموقع مميز واستراتيجي في حي العزيزية الشهير.

تم اتخدام 54% من المساحة الكلية للمشروع في عمل مساحات خضراء شاسعة ومرافق حيوية لخدمة المواطنين.

تتميز الوحدات والمباني بتصاميم عصرية تنافس جميع المشاريع الأخرى.

حرص المصممون على توفير جميع الخدمات التجارية والتعليمية والترفيهية لخلق بيئة تعايش متكاملة مناسبة للعملاء.

المنشآت لا تتمتع فقط بشكل عصري وراقي بل تتمتع أيضاً ببنية تحتية سليمة ومطابقة للمعايير.

أهداف المشروع الجديد:

توفير بيئة مريحة وجذابة للمواطنين تتوافق مع معايير الجودة.

توفير نمط حياة صحي للمواطنين.

زيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة الترفيهية والاجتماعية والتي سيتم توفيرها في المكان.

وفر الرنامج طريقة إلكترونية للحجز في المشروع بشكل بسيط وذلك من خلال زيادرة الموقع https://sakani.housing.sa/project/546770.