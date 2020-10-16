نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ الاستحقاق للدفعة 35 وموعد فتح التسجيل للدفعات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ حساب المواطن تلقي طلبات الاعتراض من المستفيدين على مبلغ الاستحقاق للدفعة 35 لشهر أكتوبر 2020، وذلك بعد أيام من إيداع حساب المواطن مبالغ الاستحقاق للدفعة 35 في حسابات المستفيدين، ونشر حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على تويتر رابط تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق دفعة شهر أكتوبر من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، وسوف ننشر لكم في هذا المقال رابط وطريقة تقديم الاعتراض، وكذلك موعد إعادة فتح التقديم لحساب المواطن.

رابط تلقي طلبات الاعتراض على دعم الدفعة 35

أعلن حساب المواطن أنه يمكن للمستفيدين من دعم حساب مواطن تقديم طلبات الاعتراض على الدعم المقدم لهم في الدفعة السابقة من خلال الصفحة الرسمية لحساب المواطن، أودع يوم العاشر من شهر أكتوبر الجاري، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 78% والبالغ عددهم حوالي 10.4 مليون مستفيد وتابع.

موعد إعادة فتح التقديم والتسجيل في برنامج حساب المواطن

رد حساب المواطن على استفسار بشأن موعد إعادة فتح باب التقديم والتسجيل في البرنامج مرة أخرى للحصول على الدعم، وأكد حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر ( إنه لا يوجد تاريخ معين، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري)، حيث أكد البرنامج أنه لن يتم استقبال طلبات جديدة حالياً، وأن الطلبات التي يتم دراسة أهليتها حالياً هي الطلبات التي قدمت قبل 10 مارس2020، ويستثني من التسجيل إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

ضوابط حساب المواطن الجديدة ومدة عقد الإيجار المعتمد

من ضوابط حساب المواطن الجديدة، إثبات استقلالية الفرد المستقل، تعليق التسجيل في حساب المواطن، تحديد الحد الأقصى لدعم الفرد، وبالنسبة لإثبات استقلالية الفرد يتطلب الأتي:-

تقديم عقد إيجار إلكتروني من شبكة إيجار ويكون ساري الصلاحية بحيث يكون مدة عقد الإيجار بحد أدنى 6 شهور.

صك ملكية للسكن.

بالنسبة للطلاب يجب إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية وذلك لاستمرار الدعم.

خطوات تحديث البيانات في حساب المواطن

دعا برنامج حساب المواطن، المستفيدين لتحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير على دخل المستفيد من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج:-

ادخل على الموقع الرسمي لحساب المواطن، ثم اضغط على التفاصيل.

اضغط على التالي لدخول صفحة تعديل البيانات.

بعد إدخال البيانات المطلوبة، اضغط علي التعهد بصحة البيانات المكتوبة ثم اضغط علي تحديث البيانات.

شروط إضافة التابعين للأرملة والمطلقة

أعلن حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على تويتر بعد استفسار إحدى المواطنين عن إمكانية وشروط إضافة التابعين للأرامل والمطلقات وأجاب أنه في حالة كانت الحالة الاجتماعية للأم مطلقة، فيمكنها إضافة التابعين ولابد من إرفاق المستندات المطلوبة وهي صك ولاية أو إثبات احتضان، أما بالنسبة للأم الأرملة فيمكنها أيضاً إضافة التابعين مع إرفاق المستندات المطلوبة وهي صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو شهادة العائلة.