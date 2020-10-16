تعليم القيادة للنساء بالسعودية

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عمر شويل - جدة منذ أن تم إصدار قرار بالسماح للنساء بقايدة السيارات أصبحت القيادة من أهم الامور التي تشغل السيدات وانتشرت العديد من الأسئلة حول تعليم القيادة للنساء وكم المدة التي تحتاجها المرأة لتعلم القيادة وما هي الدروس التي يجب عليها اتباعها لتصبح قائدة سيارة ماهرة، تابعي معنا سيدتي في هذا المقال لتعرفي كل ما يخص هذا الأمر.

تعليم القيادة للنساء

معومات اساسية يجب معرفتها قبل القيادة:

قبل البدء في مرحلة قيادة السيارة أو التعلم كيف تقودين لا بد أولاً من معرفة قواعد الطريق وإشارات المرور والحرص على الالتزام بها من أجل سلامتك وسلامة المواطنين ،كما يجب عليك بالاستعانة بأشخاص ذوي خبرة حتى تأخذي منهم كافة المعلومات حول القيادة بشكل صحيح وكيفية تجنب الحوادث.

يمكنك البدء بالتعلم على السيارة اليدوية فهي أسهل وأفضل في التعلم كما يجب عليك معرفة أجهزة القادة وأجزاء السيارة المستخدمة أولاُ قبل البدء في القيادة الفعلية.

أهم أجزاء القيادة بسيارتك:

هناك دواسة البنزين الموجودة ناحية اليمين.

الدواسة الموجودة في المنتصف هي دواسة الفرامل للتمكن من التوقف وإبطاء السرعة.

الدواسة الأخيرة والموجودة في الجهة اليسرى تسمي دواسة الدبرياج ويتم التحكم بالثلاث دواسات من خلال الضغط عليها بالقدم.

هناك بالطبع عجلة القيادة وناقل الحرجة وفرامل اليد ويمكن التحكم بتلك الأجزاء باليدين.

خطوات تعليم القيادة للنساء بشكل صحيح:

عليك أولاً سيدتي التأكد من انك في وضعية جلوس صحيحة ومريحة وأن متسوى كرسي القيادة مناسب لك حتى تتمكني من الوصول لكل أجهزة القيادة بالسيارة والتحكم بها بشكل سلس.

عليك التأكد من المرايا الموجودة بالسيارة الداخلية والخارجية والتأكد من أنها في اتجاه صحيح لتتمكني من رؤية الطريق من خلفك وعلى الجانبين للتجنبي حوادث الطريق المحتملة ورؤية السيارات والأشخاص العابرين في الطريق بشكل واضح.

خطوات القيادة: