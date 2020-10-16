الصحة تكشف عدد حالات الإصابة الجديدة بكورونا في المملكة والوفيات والمتعافين

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، تسجيل 433 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 341495 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 5144 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 468 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 327795 حالة، لافتة إلى أن هناك 8556 حالة نشطة حالياً، من بينها 835 حالة حرجة.