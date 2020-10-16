“البيئة”: صرف أكثر من 62 مليون ريال لمربي الدواجن بالمملكة

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس (الخميس)، إيداع أكثر من 62 مليون ريال في حسابات مربي الدواجن ضمن الدفعة التاسعة لدعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.
وأوضحت الوزارة أن دورة الدعم شملت أكثر من 70% من الدجاج اللاحم في المملكة بأكثر من 466 طناً، إضافة إلى أكثر من 250 طناً من بيض المائدة، كما شمل الدعم مشاريع السمان اللاحم وصيصان اللاحم والبيّاض وصيصان الأمهات.
وأبانت أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي حيث حُصرت وروجعت وحصلت على الموافقة، موضحة أن الدعم سيعزز المنتج المحلي ويحقق الأمن الغذائي، بما يحقق التطلعات المستقبلية لتطوير نشاط تربية الدواجن في المملكة.
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