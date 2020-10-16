“شرطة الرياض” تطيح بمواطن و3 وافدين ارتكبوا جرائم استدراج واعتداء وسلب أموال بالقوة

بلادي – الرياض :ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن و4 وافدين تورطوا بارتكاب عددٍ من جرائم السلب، تمثلت في استدراج العاملين بتطبيقات النقل والتوصيل الإلكترونية.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، إن الوافدين المقبوض عليهم هم مقيم مالي الجنسية، و3 من مخالفي نظام الإقامة من الجنسيتين التشادية والسودانية، في العقد الثاني من العمر.

وأبان أن المتهمين يقومون باستدراج ضحاياهم، والاعتداء عليهم والاستيلاء بالقوة على ما بحوزتهم من مبالغ ماليةٍ ومقتنيات، لافتاً إلى أنه جرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.