“الصحة”: نتائج فحوص “كورونا” بمراكز “تطمن” و”تأكد” ليست مسوغًا للسفر

بلادي – الرياض :كشفت وزارة الصحة، عن مدى إمكانية استخدام فحوصات “كورونا” بمراكز “تطمن” و”تأكد” لغرض السفر إلى الخارج.

جاء ذلك في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، حول استخدام فحوصات كورونا بمراكز “تطمن” و”تأكد” لغرض السفر إلى الخارج.

أوضح حساب “الصحة 937” أن نتائج هذه الفحوصات تتم لغرض الاطمئنان وتقديم الرعاية الصحية في حال الاشتباه أو الإصابة لحماية المجتمع صحيًا.

وأشار إلى أن نتيجة الفحص ترسل للمستفيد إلكترونيًا عبر رسالة نصية وفي تطبيق “صحتي” فقط.