الأهلي يودع “الأسطورة” حسين عبد الغني.. ويؤكد رغبته في الاستفادة من خبراته في مناصب إدارية وفنية

بلادي – الرياض :ودّع النادي الأهلي، الأسطورة حسين عبد الغني، الذي أعلن أمس اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 25 عامًا على المستطيل الأخضر، مؤكدًا رغبة الإدارة في الاستفادة من خبرات اللاعب في مناصب إدارية وفنية.

واستعرض النادي في بيان مطول مسيرة عبد الغني الطويلة في الملاعب، والتي بدأت في أشبال الأهلي، ثم ترقى في الدرجات السنية حتى لعب أول مباراة له بقميص الفريق الأول أمام القادسية في 2/ 5/ 1416هـ.

واعتبر البيان أن عبد الغني (43 عامًا) أفضل ظهير أيسر أنجبته الملاعب السعودية، مشيرًا إلى رحلته الاحترافية التي مثّل خلالها أندية داخل وخارج الوطن، قبل أن يعود إلى بيته النادي الأهلي في يناير 2019 ليختتم مسيرته بين جدرانه.

واستعرض مسيرة اللاعب مع المنتخب السعودي التي بدأت سنة 1996م، حقق خلالها لقب كأس آسيا 1996، وشارك في ثلاث كؤوس عالم (1998- 2002- 2006)، وكأس القارات مرتين (1997- 1999)، كما مثل الأخضر في دورة الألعاب الأولمبية أتلانتا 1996، ونال لقب كأس الخليج (2002)، وكأس العرب (1998- 2001).

وفيما يتعلق بمسيرته مع الأندية، فقد أشار البيان إلى أن عبد الغني حقق لقب الدوري مرتين، وكأس ولي العهد 4 مرات، وكأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات، وكأس الخليج للأندية مرتين، وكأس الأندية العربية مرة واحدة، وكأس الصداقة الدولية في مناسبتين.

وقدمت إدارة الأهلي شكرها لعبد الغني على كل ما قدمه في خدمة الرياضة السعودية طوال الـ25 عامًا الماضية، خاصةً وأنه كان مثالًا يحتذي به اللاعب المحترف داخل وخارج الملعب.

وأشارت إلى أن اللاعب الكبير سيبتعد فقط عن المستطيل الأخضر، حيث تنوي إدارة الأهلي الاستفادة من خبراته الطويلة وتاريخه الكبير في مناصب إدارية وفنية مستقبلًا.

كما نشر الأهلي مقطع فيديو لحسين عبدالغني وهو يودع غرفة الملابس، وأودع شارة قيادة الفريق للحارس ياسر المسيليم.