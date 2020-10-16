بلادي – الرياض :ودّع النادي الأهلي، الأسطورة حسين عبد الغني، الذي أعلن أمس اعتزاله كرة القدم، بعد مسيرة امتدت لأكثر من 25 عامًا على المستطيل الأخضر، مؤكدًا رغبة الإدارة في الاستفادة من خبرات اللاعب في مناصب إدارية وفنية.
واستعرض النادي في بيان مطول مسيرة عبد الغني الطويلة في الملاعب، والتي بدأت في أشبال الأهلي، ثم ترقى في الدرجات السنية حتى لعب أول مباراة له بقميص الفريق الأول أمام القادسية في 2/ 5/ 1416هـ.
واعتبر البيان أن عبد الغني (43 عامًا) أفضل ظهير أيسر أنجبته الملاعب السعودية، مشيرًا إلى رحلته الاحترافية التي مثّل خلالها أندية داخل وخارج الوطن، قبل أن يعود إلى بيته النادي الأهلي في يناير 2019 ليختتم مسيرته بين جدرانه.
واستعرض مسيرة اللاعب مع المنتخب السعودي التي بدأت سنة 1996م، حقق خلالها لقب كأس آسيا 1996، وشارك في ثلاث كؤوس عالم (1998- 2002- 2006)، وكأس القارات مرتين (1997- 1999)، كما مثل الأخضر في دورة الألعاب الأولمبية أتلانتا 1996، ونال لقب كأس الخليج (2002)، وكأس العرب (1998- 2001).
وفيما يتعلق بمسيرته مع الأندية، فقد أشار البيان إلى أن عبد الغني حقق لقب الدوري مرتين، وكأس ولي العهد 4 مرات، وكأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات، وكأس الخليج للأندية مرتين، وكأس الأندية العربية مرة واحدة، وكأس الصداقة الدولية في مناسبتين.
وقدمت إدارة الأهلي شكرها لعبد الغني على كل ما قدمه في خدمة الرياضة السعودية طوال الـ25 عامًا الماضية، خاصةً وأنه كان مثالًا يحتذي به اللاعب المحترف داخل وخارج الملعب.
وأشارت إلى أن اللاعب الكبير سيبتعد فقط عن المستطيل الأخضر، حيث تنوي إدارة الأهلي الاستفادة من خبراته الطويلة وتاريخه الكبير في مناصب إدارية وفنية مستقبلًا.
كما نشر الأهلي مقطع فيديو لحسين عبدالغني وهو يودع غرفة الملابس، وأودع شارة قيادة الفريق للحارس ياسر المسيليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يودع “الأسطورة” حسين عبد الغني.. ويؤكد رغبته في الاستفادة من خبراته في مناصب إدارية وفنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.