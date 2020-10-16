10 ملايين ريال غرامة على شركة لبيع المشروبات الغازية لارتكابها مخالفتين لنظام المنافسة

بلادي – الرياض :أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم (الجمعة)، صدور عقوبات بحق شركة تعمل في نشاط تعبئة وبيع المشروبات الغازية بسبب ارتكابها مخالفتين لنظام المنافسة.

ولفتت الهيئة إلى صدور حكم يقضي بتغريم الشركة 10 ملايين ريال، بسبب عدم التزامها بما ورد في نظام المنافسة من وجوب إبلاغ الهيئة وأخذ موافقتها قبل إتمام التركز الاقتصادي (الاستحواذ)، أما المخالفة الثانية فتتمثل في الاتفاق على التقسيم الجغرافي بين المعبئين.

ونوهت الهيئة أن الشركة قدمت تظلما من القرار الصادر بحقها أمام المحكمة الإدارية، وانتهت المحكمة الإدارية إلى تأييد قرار اللجنة والذي يقضي بثبوت ارتكاب المخالفتين ومعاقبة المنشأة عن كل مخالفة بغرامة قدرها خمسة ملايين ريال لتصبح الأحكام بعد ذلك قطعية.