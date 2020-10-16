رسمياً.. نهائي دوري أبطال آسيا 2020 في الدوحة

بلادي – الرياض :أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم (الجمعة) إقامة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بالتوافق مع الاتحاد القطري للعبة، حيث يقام النهائي من جولة واحدة في 19 ديسمبر الجاري.
وأكد الاتحاد أن قطر تمتلك كل القدرات اللازمة من أجل الاستضافة، والبنية التحتية الطبية لاستضافة المباريات النهائية في أهم بطولات الأندية على مستوى القارة.
وقال أمين عام الاتحاد داتو ويندسور جون أن جائحة “كورونا” تسببت في جعل اختيار الدولة المضيفة لنهائي هذا العام أمر صعب ومعقد، خاصة في ظل هذه الأوقات الحافلة بالتعقيدات من ناحية السفر والقيود الصحية.
وأضاف: إلى جانب القيود المتعددة، فقد كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسعى لحماية مبدأ اللعب النظيف، حيث أن نهائي هذا العام سيكون من مباراة واحدة بشكل يختلف عن السنوات السابقة، وبالتالي كانت هناك حاجة لضمان عدم حصول أفضلية غير عادلة لأحد الفرق.
وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي قام بمراجعة قدرة الدولة المستضيفة للنهائي على توفير متطلبات إضافية، مثل تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد، والمتطلبات الطبية والالتزامات التجارية.
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