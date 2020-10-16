بلادي – الرياض :حذر الأمن العام المواطنين والمقيمين من عمليات نصب واحتيال إلكتروني تستخدم صفات لجهات أمنية في الإيقاع بضحاياها.
وشدد الأمن العام على عدم التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر التي تنتحل أسماء أو صفات لجهات أمنية، وتتعمد إيهام الأفراد بالوقوع تحت المساءلة أو المحاسبة القانونية.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط العناصر الإجرامية التي تمتهن أساليب النصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين، وكانت آخر عملية ضبط أعلن عنها الأمن العام أول من أمس (الأربعاء)، حيث تمكنت شرطة منطقة القصيم من القبض على مقيمَين يمارسان أساليب احتيال على العمالة والاستيلاء على أموالهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأمن العام” يحذر من رسائل تنتحل صفات لجهات أمنية تستخدم للإيقاع بالمواطنين والمقيمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.