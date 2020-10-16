نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الشخصي من بنك البلاد وشروط الحصول على قرض ميسَر مع مرونة في السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج التمويل الشخصي من بنك البلاد من أفضل البرامج التمويلية التي تدعم الأفراد من حيث تلبية مصاريف الزواج، أو شراء السلع ذات السعر العالي، أو تدبير مصاريف التعليم للأبناء، حيث يعمل البنك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال تطبيق تمويل الأسهم، وبنك البلاد تأسس في أوائل القرن الحالي براس مال بلغ 75 مليار ريال سعودي، وهو شركة مساهمة سعودية تقدم مجموعة من الخدمات المصرفية من حيث تمويل الأفراد والمنشآت، وخدمات الحوالات المالية، بالاضافة إلى مجموعة من الخدمات الاستثمارية والتجارية أخرى.

برنامج التمويل الشخصي من بنك البلاد

ومن خلال برنامج تمويل الأسهم يتيح البنك للعميل إمكانية شراء اسهم أي شركة، على شرط أن تكون ضمن الأسهم المعتمدة لدى البنك والمطابقة لضوابط الشريعة الإسلامية، ويتميز القرض الشخصي من البنك بالحد التمويلي العالي الذي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي، يتم الحصول عليه بإجراءات بسيطة وسريعة مع أقساط ميسرة ومناسبة لدخل العميل الشهري تصل إلى 60 شهر، ولا يشترط تقديم كفيل والتقديم متاح للسعوديين والمقيمين.

أيضا يتيح البنك للعميل إمكانية السداد المبكر، وإمكانية الحصول على تأجيل سداد في بداية الأقساط التمويلية، مع إمكانية تأجيل قسط من كل عام، وإمكانية الحصول على تمويل إضافي مع إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين، كما يقدم البنك خدمة مميزة لموظفي البنوك المحلية وهي إمكانية الحصول علي التمويل بدون تحويل راتب.

شروط الحصول على التمويل

أما عن الشروط التي اقرها البنك في العميل من أجل الموافقة علي طلب التمويل فهي تشمل المعايير التالية:

أن يكون للعميل حساب جار لدى بنك البلاد.

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عاماً.

يجب أن يكون العميل على رأس العمل في إحدى الجهات الحكومية أو شركات القطاع الخاص بشرط أن تكون الجهة معتمدة لدى البنك.

يجب ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 3 ألاف ريال سعودي بالنسبة للمواطنين السعوديين، و 3 ألاف وخمسمائة ريال سعودي بالنسبة للمقيمين العاملين في الجهات الحكومية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك البلاد

أما عن المستندات المطلوب تجهيزها قبل التقديم علي برنامج التمويل الشخصي من بنك البلاد فهي تشمل المستندات التالية:

تعبئة نموذج “طلب شراء بالتقسيط” كاملاً، وتعبئة إقرار وإفصاح العميل بالتزاماته الشخصية. بطاقة الهوية الوطنية للعميل سارية المفعول. خطاب تعريف معتمد من جهة العمل يشمل الراتب الشهري والمنصب الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالوظيفة. خطاب آخر من جهة العمل بتحويل الراتب الشهري للعميل. تُطبق رسوم إدارية تبلغ 1% من مبلغ التمويل أو 5 ألاف ريال سعودي أيهما أقل. يمكن التقدم لطلب التمويل الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للبنك عبر الرابط التالي التمويل الشخصي من بنك البلاد.

وبذلك نكون قد ناقشنا معكم بالتفصيل برنامج التمويل الشخصي من بنك البلاد، والذي يقدمه البنك ضمن مجموعة من البرامج التمويلية والادخارية والاستثمارية المتطورة، والتي تلبي كافة التزامات واحتياجات عميل بنك البلاد، وأوضحنا الشروط والمستندات اللازمة للحصول على تمويل بنك البلاد وطريقة التقديم للحصول على القرض بشكل إلكتروني في أسرع وقت.