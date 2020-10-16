نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من التأمينات الإجتماعية بشأن مستحقي معاش المشترك المتوفي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الإجتماعية توضح المستحقين لصرف بعد وفاة المشترك، حيث يحق لأبناء وبنات والام والاب والأخوات والأخوة والجد والجدة ولكن بشروط هامه يجب أن تتخذ في عين الإعتبار من أجل الحصول علي المستحقات المالية للمشترك المتوفي، وهذا ما أعلنت عنه اليوم المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عبر صفحتها علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر منذ قليل، وشملت هذه الشروط عدة مفاجآت نقوم بتوضيحها إليكم من خلال موقعكم الإلكتروني ثقفني. مستحقين معاش المشترك المتوفي أرملة الزوج المشترك في نظام التأمينات الإجتماعية ، أو المرأة المطلقة رجعي منذ حدوث الوفاة وهي في عدة الطلاق، أو ارمل الزوجة المشتركة في التأمينات الإجتماعية بشرط أن يكون الزوج غير قادر علي العمل بسبب عجز أو ما شابه ذلك حيث يتم صرف المعاش إلي زوال هذا العجز أو تجاوز عمرة 60 عام.

، أو المرأة المطلقة رجعي منذ حدوث الوفاة وهي في عدة الطلاق، أو ارمل الزوجة المشتركة في التأمينات الإجتماعية بشرط أن يكون الزوج غير قادر علي العمل بسبب عجز أو ما شابه ذلك حيث يتم صرف المعاش إلي زوال هذا العجز أو تجاوز عمرة 60 عام. والد أو والدة المتوفي المشترك في نظام التأمينات الإجتماعية بشرط أن يكون الوالد تجاوز عمرة 60 عام أو يكون عنده عجز يمنعه عن العمل.

بنات المتوفي المشترك في نظام التأمينات، حيث يتم صرف المعاش إلي حين زواجهم، كما يحق لبنات المتوفي الجمع بين العمل وصرف المعاش ولكن في حدود 3000 ريال سعودي.

أبناء المتوفي المشترك في التأمينات الإجتماعية، حيث يتم صرف المعاش إلي أبناء المشترك المتوفي حتي يبلغ الأبناء من العمر 21 عام، كما أوضحت أنه يمتد الصرف إلي عمر 26 عام إذا كان الأبناء في مراحل تعليمية مثل الجامعات أو المعاهد.

أبناء وبنات إبن المشترك الذين كانوا تحت رعايته، ولكن تشترط أن يتم صرف إلي حين زواج البنات.

إخوة واخوات المتوفي المشترك في نظام التأمينات الإجتماعية، ولكن بنفس الشروط السابق ذكرها مثل أن يبلغ الإخوة سن 21 عام أو عمر 26 عام إذا كانت الإخوة في مرحلة دراسية، أما الاخوات فيتم صرف المعاش إلي حين زواج الأخوات، كما شملت أيضا أنه يحق لهم الجمع بين المعاش والعمل في حدود 3000 ريالاً سعودياً.

حد وجدة المشترك المتوفي الذين كانو تحت رعايته بنفس الشروط السابق ذكرها. حالات صرف المعاش إلي أفراد الأسرة يصرف المعاش إلي أفراد الأسرة في الحالات التالية: إذا توفي المشترك نتيجة إصابة في العمل.

إذا توفي صاحب المعاش المتقاعد او إذا تم اصابته بعجز كلي او بعجز جزئي مستديم أو عجز غير مهنى.

اذا كان المشترك المتوفي لديه علي الأقل مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر في التأمينات بشرط أن تكون متصلة، او مدة 6 أشهر متقطعة.

اذا توفي المشترك بعد تركة للعمل بشرط أن يكون مدة الإشتراك علي الأقل 60 شهر. يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية قامت بتحذير منشآت القطاع الخاص وأصحاب العمل منذ عدة ساعات، نظراً للتلاعب الذي يحدث بشأن العاملين والتعويضات. شروط صرف معاش لأسرة المتوفي حددت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن الضوابط الجديدة لصرف المعاش الي اسرة المتوفي والتي جاءت كالتالي: يصرف المعاش إلي أسرة المتقاعد في حالة وفاته أو حدوث له عجز سواء كان جزئي أو كلي.

يصرف المعاش إذا قضي المتوفي مدة تتجاوز 120 شهر او أكثر قبل الوفاة.

يصرف المعاش إذا قضي المتوفي قبل الوفاة مدة 6 أشهر متقطعة أو 3 أشهر متصلة.

يصرف المعاش لأسرة المتوفي إذا توفي في العمل اين كانت المدة. التواصل مع التأمينات الإجتماعية أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية عن الشروط الواجب توفرها في استحقاق المشترك المتوفي في نظام التأمينات الإجتماعية من أفراد الأسرة، كما نوهت أيضاً عن إتاحة خدماتها المجانية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة أو من خلال التطبيق الإلكتروني، حيث أوضحت أيضاً علي الرقم المجاني للاستعلام عن تفاصيل المعاش لأفراد الأسرة من خلال الإتصال برقم (8001243344) او الرابط الرسمي كما يمكننا مساعدتكم من خلال موقعكم الإلكتروني ثقفني عبر التعليقات.

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