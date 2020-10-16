نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن وشروط تغيير الرقم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن هو محور موضوعنا في هذا المقال، فالسؤال عن هذه الطريقة يبحث عن الكثير من الذين يرغبون في استخدام برنامج حساب المواطن عن كيفية تغيير رقم جوال حساب المواطن او من خلال الدخول على رابط تحديث حساب المواطن إذ يعد هذا البرنامج من ضمن البرامج المهمة التي قامت السعودية بإطلاقها حتى تساعد مواطنيها وتمدهم بكافة الخدمات المتعلقة بهم، وذلك بعد التعرف على خطوات تحديث حساب المواطن ولذلك فإن تطوير بيانات الهاتف أمر مهم حتى تنجح عملية التواصل بين كلًا من المستفيد والعاملين على ذلك البرنامج.

شروط تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

إن تغيير رقم الهاتف لأي مستفيد لن يتغير إلا باكتمال بعض الشروط من خلال خدمة العملاء بالرسائل النصية فحسب، وهذه الشروط هي:

قم بكتابة رقم الهوية.

قم بإدخال تاريخ الميلاد هجريًا.

قم بكتابة رقم الهاتف القديم الذي تريد تغييره.

قم بكتابة رقم الهاتف الجديد.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

يعد تغيير رقم هاتف المستفيد في برنامج حساب المواطن من هذا البرنامج أمرًا مهمًا للغاية، فالمستخدم سوف يقوم بالحصول على الخدمة هذه عن طريق رقم الجوال، وإن جميع الخدمات الحكومية تقوم بتقديم بيانات المستفيد أولًا، والتي تستعمل على رقم الجوال لتيسير التعامل، ويمكنكم التعرف على طريقة تقديم شكوى حساب المواطن ومن ذلك المنطلق وفرت بوابة حساب المواطن للمسجلين عندها خدمة تغيير أرقام جوالهم في أي وقت بغير الاحتياج إلى تحديث كافة البيانات.

كيف أغير رقم الجوال في حساب المواطن

هناك عدة خطوات والتي من خلالها تعرف طريقة تغيير رقم الجوال في حساب المواطن ، وهذه الخطوات هي كالتالي: