نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم في سكني وآلية استحقاق الدعم في سكني في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم في سكني وآلية الحصول على الدعم في سكني من أهم الأمور التي تشغل بال الكثير من المواطنين فمن يريد في الحصول على منتج سكني، حيث يعد برنامج سكني هو أحد البرامج المدعمة المقدمة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية السعودية, وتم أطلاق برنامج سكني في عام 2017 في جميع أنحاء المملكة، وكشفت وزارة الإسكان عن شروط الحصول على دعم سكني، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوي لائحة الدعم السكني و آلية الاستحقاق كما حددتها الوزارة.

شروط التقديم في سكني 1442

حددت وزارة الإسكان شروط سكني للحصول على أحد منتجات الإسكان، ويجب التنويه على أن هذه الشروط يجب توافر عامل الاستمرارية فيه من موعد تقديم الطلب وحتي وقت تخصيص الدعم السكني للمستفيد، وفيما يلي عرض لهذه الشروط:

أن يكون المتقدم نيابة عن الأسرة سعودي الجنسية. ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاما. ألا يكون أحد أفراد الأسرة المتقدمة بالطلب يمتلك مسكنا مناسبا في خلال السنوات الخمس الماضية على توقيت تقديم الطلب. ألا يكون أحد أفراد الأسرة قد حصل في وقت سابق على مسكن من برنامج دعم سكني سواء حكومي أو خاص أو مدرجا في البرنامج. أن يكون دعم سكني موجها إلى أسرة، وأن تكون هذه الأسرة من إحدى المجموعات الآتية:

أسرة تتكون من زوج وزوجة.

زوج وزوجة وولد أو أكثر.

أسرة مكونة من أب وولد أو أكثر.

أم وولد أو أكثر.

أثنين أو أكثر من الأخوة إذا كان الوالدان متوفين.

متقدم واحد أو أكثر من الأخوة إذا كانت الأم غير سعودية الجنسية والأب متوفي أو كانت الأم هي العائل الوحيد للأسرة.

آلية التسجيل في سكني

حجز سكني بعد التأكد من استيفاء شروط الدعم السكني يكون من طريق الرجل”الزوج أو الأب” كما يحق للمرأة”الزوجة أو الأم” التي تعول أبنائها الأرملة أو المرأة المطلقة أن تتقدم بالطلب، بشرط أن يكون مضي على طلاقها فترة زمنية مدتها عامان وفي حالة وفاة الوالدين يحق للأخوة التقديم مجتمعين، أو تقديم الطلب عن طريق من ينوب عنهم شرعًا.