نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل يصل الي 2.000.000 ريال سعودي للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كفيل يصل الي 2.000.000 ريال سعودي للسعوديين والمقيمين تمويل شخصي مقدم من بنك الإنماء التي يعتبر من أشهر البنوك المعروفة والذي يوفر قروض بدون تحويل راتب بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم الكثير من التمويلات مثل تمويل مرابحة السيارات والكثير من التمويلات الأخري، ويمكن للأشخاص اختيار التمويل المناسب له سواء كان تمويل شخصي أو تمويل عقاري، ويمكن الحصول علي قرض من بنك الإنماء بدون كفيل وبالعديد من المميزات، وقد أعلن بنك الإنماء عن قرض2 مليون ريال سعودي وسوف نستعرض لكم مميزات القرض والحصول عليه وما هي الإجراءات والشروط تابعوا معنا.

أهم مميزات التمويل الشخصي من بنك الإنماء

هناك العديد من المميزات الذي يقدمها البنك للعملاء علي جميع التمويلات من بين تلك المميزات:-

قد يصل التمويل إلي 2 مليون ريال سعودي

تمويل شخصي بدون كفيل للمواطن السعودي والمقيم

رسوم إدارية تصل إلي 1% من قيمة التمويل

عند توافر الشروط اللازمة سوف يتم القبول الفوري لطلب التمويل

فترة سداد قد تصل إلي 60 شهر

تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

تقديم طلب التمويل الشخصي بنك الإنماء

إذا كنت تريد الحصول علي أفضل القروض من بنك الإنماء بدون كفيل للسعودين والمقيمين عليك عمل التالي:-

الدخول علي مصرف الإنماء لفتح حساب جديد ( فتح حساب )

) كتابة الاسم ورقم الهوية والعمر وملء البيانات المطلوبة بالكامل بشكل صحيح

اختيار نوع الخدمة التي تريد الحصول عليها

بعد ملء جميع البيانات المطلوبة قم بالضغط علي إرسال الطلب

طريقة التقديم للحصول على التمويل من بنك الإنماء

يتم الدخول إلي الموقع الإلكتروني ( بنك الإنماء )

) ثم الضغط علي التمويل

ثم الضغط علي التمويل الشخصي

ثم الضغط علي تقديم الطلب

بعد ذلك يمكن ملء جميع البيانات الشخصية والمطلوبة أمامك والضغط علي زر أرسال

وللمزيد من المعلومات والاستفسارات حول الشروط والتمويلات المقدمة من البنك يمكنك الاتصال علي رقم(8001208000)

إعادة تمويل بنك الإنماء

يمكنك تمويل أضافي من بنك الإنماء بالدخول إلي الموقع والحصول علي نموذج التمويل الإضافي إذا كنت انتظمت علي سداد التمويل السابق فيمكنك أيضا تمويل أضافي.