نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة هيونداي بدون تحويل راتب يصل إلى 500 ألف ريال حتى 31 ديسمبر 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن أفضل عروض تمويل للسيارات الجديدة، وعن أسهل الإمكانيات المتاحة حتى يستفيد منها صاحب التمويل، وتوفر العديد من بنوك المملكة العربية السعودية خدمة تمويل سيارات مستعملة وجديدة، وهذه البنوك معتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، مما يدفعها أن تكون بنوك ذات مصداقية، من أبرز تلك البنوك البنك الأهلي.

البنك الأهلي بجانب عروض تمويل السيارات يوفر الكثير من الخدمات التمويلية الأخرى، من بينها التمويل الشخصي، والتمويل العقاري، الكثير من الخدمات الإلكترونية الأخرى المتوفرة على بوابة البنك الإلكترونية، بالإضافة إلى أن البنك يوفر مجموعة من عروض السيارات لفترات معينة، من بينها سيارات كيا، فولكس فاجن، فورد، هوندا، بي إم ديليو، وأخيراً أحدث عروض سيارات هيونداي.

برنامج تمويل السيارات المستعملة من البنك الأهلي هو منتج إسلامي، وعلى أساس هذا المنتج يقوم العميل باختيار السيارة المناسبة له، وعليه يقوم البنك بشراء السيارة للعميل، على أن يتم تأجيرها للعميل لمدة معينة وبأجر معلوم، وبعد انتهاء هذه الفترة يخير البنك العميل بين تملك السيارة أو إعادتها للبنك مرة أخرى، وفق بعض الضوابط والشروط المعلن عنها من قبل بوابة البنك الأهلي الإلكترونية.

تمويل إسلامي متوافق مع الشريعة الإسلامية بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال.

لا حاجة لتحويل الراتب.

المنتج متاح للسعوديين والمقيمين.

لا يشترط وجود كفيل غارم.

تأمين شامل للسيارة طوال فترة التأجير.

يمكن للسعوديين تأجير 5 سيارات، والمقيمين 3 سيارات بحد أقصى.

حدد البنك العديد من الإجراءات للعديد من الفئات من بينها موظفي القطاع الحكومي المحولة رواتبهم على البنك الأهلي، وموظفي القطاع الخاص، ويمكن الإطلاع على قائمة المستفيدين من خلال رابط شروط تمويل سيارات البنك الأهلي، بالإضافة إلى أن هذه الفئات تختلف من شخص لآخر، وكل فئة تتطلب بعض الأوراق والمستندات المطلوبة مثل صورة هوية وطنية، خطاب تعريف بالراتب، وغيرها من المستندات.

تمويل سيارة إلنترا 2020

عرض البنك الأهلي على سيارات هيونداي متوفر كما سبق وتم الإشارة، من بينها هيونداي أكسنت، سانتافي، كريتا، توسان، إلنترا، سوناتا، كوتا، وهيونداي باليسيد، بالإضافة إلى العديد من الأخرى، وللحصول على تمويل سيارة هيونداي إلنترا 2020، توجه إلى رابط تمويل سيارة إلنترا، علماً أن العرض ينتهي في 31 ديسمبر 2020، ويمكن التقديم بشكل إلكتروني عليه، فقط قم بكتابة نموذج طلب التمويل، والذي يسمل الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، ونوع السيارة التي ترغب في الحصول عليها، علماً أن هيونداي إلنترا القسط الشهري لها 1059 ريال سعودي، والدفعة الأولى 10 بالمائة من قيمة السيارة.