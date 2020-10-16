نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية فتح حساب الراجحي أونلاين وصرف القرض الأسرع للمواطنين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار التيسيرات والتسهيلات التي يقدمها البنك للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، تم الكشف عن كيفية فتح حساب الراجحي أونلاين دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع الرسمية، والذي مكن صاحب الحساب من إدارة أمواله بفعالية وبأسلوب آمن وسهل، كما أتاح المصرف الحصول على القنوات المصرفية الإلكترونية التي تُتيح أيضًا إدارة الحساب على مدار الساعة من أي مكان في العالم وفي أي وقت، وهو ما ترتب عليه أيضًا سهولة التقديم على التمويل الشخصي المتنوع ما بين تمويل السيارات أو التمويل العقاري وغيرها، أو حتى التمويل الشخصي بكل سهولة من خلال التطبيق ذاته، أو عبر الدخول للموقع الإلكتروني للمصرف ومتابعة المزيد.

كيفية فتح حساب الراجحي أونلاين

جدير بالذكر أن مصرف الراجحي يقدم عدد من الميزات بعد فتح الحساب، حيث يستطيع العميل من الاستفادة من الخدمات الأساسية التي يقدمها، مثل خدمة تحويل الأموال وإصدار بطاقة الصراف الآلي وغيرها، ويتطلب معرفة كيفية فتح حساب الراجحي أونلاين، اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الصفحة الرسمية للمصرف على الإنترنت عبر الرابط: https://eservice.alrajhibank.com

سيتم نقل إلى الصفحة الخاصة بملء نموذج التسجيل.

تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال ملء الاستبيان الموضح اسفل الصفحة.

تسجيل كافة البيانات الشخصية بدقة المبينة بالمرفقات الرسمية.

الموافقة على الشروط والأحكام

كما يتطلب الموافقة على الشروط والأحكام المقررة من قبل مصرف الراجحي، لاستكمال خطوات فتح الحساب، ومنها:

سريان بطاقة الهوية الوطنية. إتمام عملية فتح الحساب إلى النهاية. تسجيل رقم وعنوان البريد الوطني والإلكتروني. التسجيل في خدمة أبشر. تسجيل رقم الجوال التابع لمشغل سعودي. توقيع الإقرارات المطلوبة المدرجة بصفحة البيانات الأساسية للضرورة.

خطوات الحصول على التمويلات والقروض

جدير بالذكر أن المصرف قد أكد أنه ليس من حق العميل الاستفادة من الخدمات والصلاحيات المقدمة، كالحصول على دفاتر الشيكات والبطاقات الائتمانية إلا بعد إضافة التواقيع المعتمدة منه شخصيًا عبر زيارة الفرع القريب منه، بينما يمكنه بعد تفعيل تلك الخطوة من التقديم إلكترونيًا، من أجل الحصول على التمويلات اللازمة أو القروض الميسرة التي يتم طرحها باستمرار، مثل التمويلات الشخصية الميسرة أو التمويلات العقاريةـ، أو تمويل السيارات،مع تسجيل كافة البيانات المطلوبة المدرجة بنموذج البنك، والموافقة على الأحكام، ثم إرسال الطلب:

ويُمكن أيضًا حساب حاسبة التمويل من الموقع ذاته، وبذلك نكون قد استطعنا تقديم خطوات وكيفية فتح حساب الراجحي أونلاين بكل سهولة.