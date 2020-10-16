نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزرات ومؤسسات إعلامية 38 جهة حكومية سعودية في طريقها نحو الخصخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من المصادر التي تؤكد أنه يوجد العديد من الوزارات بالمملكة العربية السعودية تعمل على خصخصة بعض الجهات الحكومية سواء كانت مستشفيات أو وزارات أو مؤسسات إعلامية واجتماعية، حيث يصل عدد الجهات المطلوب تخصصها في المملكة إلى 38 جهة حكومية، وهناك تعاون بين بعض الوزارات وبعض الجهات الحكومية، من أجل تنفيذ خطة الخصخصة مع الالتزام بالوقت، حيث أنه يجب في خلال عامين الانتهاء من خطة الخصخصة،وهذا ما أشارت إليه بعض المحادثات الإعلامية عبر صحيفة عكاظ السعودية، التي نشرت كافة المعلومات حول خصخصة بعض المستشفيات التخصصية وكذلك بعض الجهات الحكومية والإعلامية، ونحن من خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح جميع الجهات الحكومية والوزارات التي أعلنت أنها في طريقها للخصخصة.

جهات حكومية بالمملكة في طريقها للخصخصة:

هناك بعض الجهات الحكومية في طريقها للخصخصة بالمملكة العربية السعودية وبعض الجامعات العلمية والمستشفيات التخصصي مثل هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ومؤسسة البريد، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، ووكالة الأنباء السعودية (واس)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، مؤسسة تحلية المياه المالحة، والمجلس الصحي، ومؤسسة البريد، ومؤسسة الري، ومؤسسة الخطوط الحديدية، ومركز الأرصاد، ومؤسسة الحبوب، ومركز تنمية الحياة الفطرية، ومركز إدارة النفايات، وشركة المياه الوطنية، ومركز التنمية الصناعية، ومركز الرقابة على الالتزام البيئي، مؤسسة التدريب التقني والمهني، وهيئة الطيران المدني، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية(مدن)، و الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وهيئة النقل، ومؤسسة الخطوط الجوية، وهيئة الموانئ.

أسماء وتفاصيل عن الوزارات التي في طريقها إلى الخصخصة:

ويوجد حوالي ثلاثة عشر وزارة في طريقها للخصخصة منها وزارة الرياضة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الإعلام، ووزارة التعليم والصحة، ووزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الطاقة، ووزارة النقل، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، و وزارات الزراعة والمياه والبيئة،ويؤكد الكثير من المسؤولين عن دفع بعض الجهات الحكومية وبعض الوزارات إلى الخصخصة، أن هذا من أجل المصلحة العامة للمملكة العربية السعودية، وتم التأكيد أنه سوف يكون هناك العديد من المشاريع الجديدة للاستفادة في المستقبل.