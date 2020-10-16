“الزكاة والدخل” تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين لتشمل ضريبة التصرفات العقارية

بلادي – الرياض : أجرت الهيئة العامة للزكاة والدخل تعديلا على لائحة المكافآت التشجيعية، لتشمل المبلغين عن مخالفي ضريبة التصرفات العقارية

وتضمن التعديل إضافة فقرة جديدة من المادة الثانية، والمتعلقة بالمخالفات التي يتم الإبلاغ عنها بحسب ما تقتضيه المصلحة.

وبحسب التعديل أضيفت المكافآت التشجيعية لمن يبلغ عن عدم الإفصاح عن لائحة تصرف عقاري، واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة، وإجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقية لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.

ويأتي التعديل بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، حيث تُعرّف التصرفات العقارية بأنها “أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”.