إلى ماذا يشير وجود ملصق المعايرة القانونية على مضخات الوقود؟ “المواصفات” توضح

بلادي – الرياض :دعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم (الجمعة)، إلى التأكد من وجود ملصق المعايرة القانونية على مضخات الوقود في المحطات.

وأوضحت الهيئة أن وجود ملصق المعايرة على مضخات الوقود يشير إلى خضوع المحطة لعمليات المعايرة والتأكد من دقة وصحة قراءات المضخات.