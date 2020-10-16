بيان توضيحي من شركة أسواق العثيم حول إيقاف استيراد المنتجات التركية

بلادي – الرياض : أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم، اليوم (الجمعة)، إيقاف استيراد جميع المنتجات التركية وإيقاف توريدها من الموردين المحليين.

وأوضحت، في بيان لها، أنها تعمل على سرعة التخلص من المنتجات المخزنة في جميع فروعها ومستودعاتها وعدم عمل أي طلبات جديدة.

وأكدت الشركة أن هذا القرار جاء تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة كواجب وطني، ورداً على ما تقوم به الحكومة التركية من ممارسات تجاه المملكة.