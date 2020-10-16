إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين.. “الجوازات” تمدد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي آلياً دون مقابل

بلادي – الرياض :بدأت المديرية العامة للجوازات تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آليًا لجميع الوافدين، التي لم تُستغل خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشملت التوجيهات تمديد صلاحية التأشيرة دون مقابل لمن انتهت فترة التمديد لهم، لتكون إلى تاريخ 14/3/1442هـ الموافق 31/10/2020.

وأشارت الجوازات إلى أنه تم تمديد تأشيرة الخروج النهائي للوافدين إلكترونيًا، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، وذلك من خلال النظام الآلي دون الحاجة لمراجعة مقرات إدارات الجوازات، حيث بلغ عدد التأشيرات التي تم التمديد لها 29 ألف تأشيرة تقريبًا.