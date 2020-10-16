“الصحة”: اتبع هذه النصائح لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة

بلادي – الرياض :أوصت وزارة الصحة بعدد من النصائح لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، التي يُعد أصحابها الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وشددت على أهمية التوقف عن التدخين، واتباع نمط متوازن في تناول الغذاء، بالإضافة إلى الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

وذكرت “الصحة” أن الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن مطالبون بغسل اليدين والمحافظة على المسافات التباعدية، فضلًا عن اتباع نمط صحي في الحياة وتناول الأدوية بأوقاتها.