بلادي – الرياض :أوصت وزارة الصحة بعدد من النصائح لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، التي يُعد أصحابها الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.
وشددت على أهمية التوقف عن التدخين، واتباع نمط متوازن في تناول الغذاء، بالإضافة إلى الحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
وذكرت “الصحة” أن الأشخاص الذين يعانون من مرض مزمن مطالبون بغسل اليدين والمحافظة على المسافات التباعدية، فضلًا عن اتباع نمط صحي في الحياة وتناول الأدوية بأوقاتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة”: اتبع هذه النصائح لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.