“شؤون الحرمين” تدعو إلى الالتزام بهذه الإجراءات أثناء القدوم للصلاة في الحرمين الشريفين

بلادي – الرياض :دعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (الجمعة)، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية أثناء القدوم للصلاة في الحرمين الشريفين.
وأوضحت أن الإجراءات التي يجب أن يلتزم بها المصلون في الحرم المكي تتضمن ارتداء الكمامة وقياس درجة الحرارة قبل الدخول وإحضار سجادة الصلاة والمصحف الخاصة، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعليمات أثناء الخروج.
وشملت الإجراءات في المسجد النبوي، اتباع إرشادات وتعليمات العاملين وتجنب التزاحم والتدافع والدخول من الأبواب المخصصة، لافتة الرئاسة إلى أن هذه التعليمات تأتي حرصاً على سلامة المصلين من تفشي فيروس كورونا.
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