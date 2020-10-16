مستقر على معظم المناطق.. توقعات الطقس ليوم غدٍ السبت في المملكة

بلادي – الرياض :كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غدٍ السبت. وتوقعت استقرار حالة الطقس على معظم المناطق، مع وجود سماء غائمة جزئيًا على مرتفعات مناطق عسير وجازان. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، توقعت أن تصل إلى أعلى مستوياتها عند 42 درجة في مكة المكرمة وجدة، فيما تصل إلى أدنى مستوياتها عند 13 درجة في أبها.

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