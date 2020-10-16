نائب وزير الحج: أكثر من مليون مواطن ومقيم سجلوا في “اعتمرنا”.. ولا وجود لإصابات كورونا

بلادي – الرياض :كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، اليوم (الجمعة)، عن عدد المواطنين والمقيمين الذين سجلوا في تطبيق “اعتمرنا” الذي أطلقته وزارة العمرة والحج لتنظيم بدء عودة مناسك العمرة تدريجياً بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن أكثر من مليون مواطن ومقيم سجلوا في تطبيق “اعتمرنا” للحصول على تصريح للصلاة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة.

وأكد مشاط أنه لا وجود لإصابات بفيروس كورونا خلال المرحلة الأولى التي بدأت في تاريخ 4 من الشهر الجاري بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم)، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.