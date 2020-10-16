نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى لسكان جدة من سوق بن داوود عروض وتنزيلات على مختلف السلع بأدنى سعر في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بن داود جدة، دائماً ما تحرص بن داود جدة على تقديم أفضل التخفيضات بأقل الأسعار، وهذه العروض تشمل المنتجات الطازجة الغذائية، الخضروات المختلفة والمتنوعة، كما أنها تحرص على تقديم عروض كثيرة على الفاكهة المختلفة.
أسواق بن داود جدة
تعد سلسلة بن داود جدة من أفضل سلاسل المتاجر السعودية، يمتلك سلسلة المتاجر بن داود القابضة، وتقوم المتاجر بالبيع بالتجزئة. كان الفرع الأول من فروع سلسلة متاجر بن داود جدة في مكة المكرمة، وقد زادت عدد المتاجر لتصل إلى 27 فرع متواجدين في المدن الأساسية السعودية.
عروض التخفيض من بن داود جدة على اللحوم
- اوصال بقري لحم برازيلي كيلو بسعر 22 ريال سعودي.
- سمانة بقري سعر الكيلو 34,95 ريال سعودي.
- استيك برازيلي بقري مبرد سعر الكيلو 45,95 ريال سعودي.
- سجق بقري سعر الكيلو 27,95 ريال سعودي.
- لحم كباب بقري سعر الكيلو 34,95 ريال سعودي.
- لحم برازيلي مفروم مبرد بسعر الكيلو 20,95 ريال سعودي.
عرض الخصم من بن داون على الأسماك
- سمك هامور سعر الكيلو 53,95 ريال سعودي.
- سمك قاروص سعر الكيلو 29,95 ريال سعودي.
- جمبري وسط سعر الكيلو 33,95 ريال سعودي.
- سمك حبار سعر الكيلو 32,95 ريال سعودي.
- سمك ديراد كنعد سعر الكيلو,95 54 ريال سعودي.
أسعار عرض بن داود على التوابل والمكسرات
- قراصيا أمريكي أسود بسعر 17,95 لسعودي.
- عين الجمل الأمريكي المقشر 41,95 ريال سعودي.
- حمص حب كبير سعر الكيلو 7,95 ريال سعودي.
- بهارات الكبسة أو الكاري سعر الكيلو 19,95 ريال سعودي.
- فلفل مطحون أو حب سعر الكيلو 24,95 ريال سعودي.
- حليب بودرة سعر للكيلو 15,95 ريال سعودي
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