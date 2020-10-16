الاستعلام عن التامين الطبي إلكترونيًا 1442 | دليلك الشامل

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن التامين الطبي عبر رقم الهوية أو رقم الإقامة أصبح الآن مُتاحاً لجميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما يمكن لأي مواطن أن يقوم بالاستعلام عنه إلكترونيًا عبر منصة أبشر الإلكترونية أو منصة مجلس الضمان الصحي من خلال القيام بخطوات بسيطة من اجل التعرف على كامل التفاصيل الخاصة بالتأمين الطبي، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية من أجل توفير أكبر قدر من الراحة لمواطنيها، لذلك سوف نتعرف في حيثيات هذا المقال على خطوات الاستعلام من خلال رقم الإقامة أو رقم الهوية أو رقم الحدود.

الاستعلام عن التامين الطبي إلكترونيًا

أصبحت عملية الاستعلام عن التامين الطبي والاستفسارات التي تدور حول الوثائق التأمينية من أهم وأبرز المواضيع التي تحظى بإقبال العديد من المواطنين السعوديين، لذلك سنتعرف على خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي إلكترونيًا من خلال موقع مجلس الضمان الصحي بدون الحاجة إلى بذل الجهد، حيث تتمثل الخطوات في الآتي:

أولاً يتم الولوج إلى موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني.

ثم يتم الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الظاهرة أمام المستخدم على الشاشة.

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر “الاستعلام عن حالة التأمين” إلكترونيًا، ومنها يقوم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية لشركات التامين”.

ثم يقوم بالضغط على زر “الاستعلام عن معلومات التامين”.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات المطلوبة وهي ( رقم بطاقة الأحوال أو رقم الإقامة – الرمز المرئي الظاهر أمام المستخدم).

وأخيراً يقوم بالضغط على “موافق”.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى الصفحة التي تحتوي على جميع التفاصيل الخاصة ببطاقة التامين التي تم إدخالها.

مميزات الحصول على التامين الصحي من المملكة العربية السعودية

يتمتع التامين الصحي بالمملكة العربية السعودية بالعديد من المميزات التي تهدف إلي توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين والزائرين في داخل المملكة العربية السعودية، حيث أصبح بإمكان أي مواطن يرغب في الاستعلام عن التامين الاستفادة من هذه المميزات استفادة كاملة، حيث تتمثل المميزات التي يقدمها التامين الصحي في الآتي:

يتحمل التامين لكافة المواطنين الغير قادرين نفقات الرعاية الصحية اللازمة وتكاليف العلاج التي يحتاجها المرضي في الملكة العربية السعودية.

تقديم العلاج داخل المنشآت الطبية المختلفة التابعة للتامين على أعلى مستوى.

يبذل التامين قصارى جهدة من أجل التقليل من عدد الوفيات.

يعمل التامين الصحي على علاج الكثير من مرضى السكري بالمملكة العربية السعودية.

إلى جانب علاج الكثير من مرضى فقر الدم وبذل أقصى جهد من أجل تقديم كافة أنواع الرعاية اللازمة لهم.

يتكفل التامين الصحي برعاية المواطنون الذين لا يملكون القدرة على دفع تكلفة العلاج اللازم لهم.

خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي عبر منصة أبشر

تسهيلاً على المواطنين عملية الاستعلام عن التامين الطبي والوثائق التأمينية الكبرى قامت الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الخارجية بتوفير خدمة الاستعلام عن حالة التامين على منصة أبشر الخدمات الالكترونية، حيث أصبحت خدمة التأمين الطبي تعمل على رعاية كل من يقيم على الأراضي السعودية سواء الأجانب أو المواطنين السعوديين الذين يعملون في القطاع الخاص أو الحكومي، لذلك سنتعرف على خطوات الحصول على الخدمة إلكترونيًا عبر منصة أبشر.

تتمثل خطوات الاستعلام عن صلاحية التأمين من خلال منصة أبشر في الآتي:

أولاً يتم الدخول إلى موقع منصة أبشر الإلكترونية على الإنترنت.

ثم يتم الضغط على أيقونة الحقل الخاصة “بالأفراد”.

بعد ذلك يقوم المستخدم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به والرمز المرئي الظاهر أمامه.

ثم يقوم بالضغط على زر “تسجيل الدخول”.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “الاستعلامات الإلكترونية”، ومنها يتم اختيار أيقونة “الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي”.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات المطلوبة وهي ( رقم الإقامة الخاصة بالمستخدم – الرمز المرئي الظاهر أمامه).

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة “عرض”.

بعد ذلك ستظهر رسالة خضراء اللون تُفيد بأن بطاقة التأمين الصحي الخاصة بالمواطن المستعلم سارية.

وبذلك يكون قد تم الانتهاء من الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي بنجاح.

كيفية الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي برقم الإقامة أو رقم الهوية

أصبح بإمكان أي مواطن الاستعلام عن التامين الصحي من خلال مجلس الضمان الصحي الاجتماعي التعاوني، حيث يعد المجلس هو المسئول الأول عن الإشراف المباشر على التأمينات الصحية، حيث تقوم بالإشراف على المتابعات الفنية أو الطبية التي يتم إجرائها على المواطنين السعوديين، إلى جانب أن المجلس يقوم بالعمل على حفظ حقوق المواطنين التابعين للتأمين الصحي، كما تعمل على تطوير وتقوية العلاقات التي تتم بين المواطنين التابعين للتامين وشركات التأمين.

حيث تتمثل عملية الاستعلام عن صلاحية التأمين من خلال رقم الهوية أو رقم الإقامة في الآتي:

الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي الاجتماعي التعاوني.

ثم يقوم المواطن باختيار القائمة الخاصة “بالخدمات الإلكترونية”، ومنها يقوم المواطن بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن حالة التأمين”.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين”.

ثم يقوم بالضغط على زر “الاستعلام عن معلومات التأمين”.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإكمال البيانات الشخصية الخاصة بالعميل، حيث يقوم العميل بإدخال بعض البيانات المطلوبة وهي (رقم بطاقة الهوية الوطنية أو رقم الإقامة – الرمز المرئي الظاهر أمام المواطن للتأكيد البشري).

وأخيراً يتم الضغط على زر “موافق”.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة بشكل صحيح، يجب على المواطن أن ينتظر لمدة دقيقة ليتم تحميل البيانات والمعلومات الخاصة ببطاقة التأمين الخاصة بالمواطن السعودي.

خطوات الاستعلام عن التامين الطبي برقم الحدود

يمكن لكافة المواطنين من الاستعلام عن التامين الطبي من خلال إدخال رقم الحدود عن طريق الخدمة التي يُقدمها موقع مجلس الضمان الصحي الاجتماعي التعاوني التي تعاونت المملكة العربية السعودية مع الأمانة العامة لمجلس الضمان من أجل توفير الوقت والجهد ولتسهل على المواطنين الحصول على استفساراتهم بدون الحاجة إلى بذل الجهد، حيث تمتلك بطاقة التأمين الصحي أهمية كبيرة حيث تُمكن المواطنين من الحصول على العلاج في مستشفيات المملكة دون التأخر في الحصول على العلاج المناسب، لذلك يرغب العديد من المواطنين دائماً من التأكد من صلاحية بطاقة التأمين، إلى جابن الاستعلام عن موعد انتهاء سريان بطاقة التأمين لتجديدها.

حيث تتمثل خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود في الآتي:

أولاً يقوم العميل بالدخول على الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

ثم يقوم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية” من القائمة الظاهرة أمامه، ومنها يقوم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين”.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “الاستعلام عن معلومات التأمين”.

ثم يقوم العميل بعد ذلك بإدخال رقم بطاقة الأحوال المدنية أو الإقامة بشكل دقيق في المكان المخصص لها.

ثم يقوم باستكمال البيانات من خلال إدخال الرمز المرئي الظاهر في الصورة أمامة للتأكد البشري.

بعد ذلك يتم الضغط على زر “موافق”.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة أخرى تحتوى على كافة التفاصيل الخاصة ببطاقة التأمين الصحي التابعة للمواطن السعودي.

الاستعلام عن المستشفيات التي يغطيها تامين الصحي بالمملكة

عادة ما يرغب العديد من المواطنين السعوديين أو المواطنين الأجانب الذين يعيشون في داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام عن أماكن المستشفيات التابعة للتامين الصحي، لذلك سنتعرف على خطوات الاستعلام عن مستشفيات التامين، فما على أي مواطن سوى اتباع الخطوات الآتية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلي الموقع الرسمي لشركة الاتحاد للتامين التعاوني.

بعد ذلك يقوم بالضغط علي زر “التامين الصحي”، ومنها يقوم بالضغط علي الرابط الخاص بعملية الاستعلام عن المواطنين المؤمن عليهم.

سيتم الانتقال بعد ذلك إلى صفحة أخرى يقوم المواطن من خلالها اختيار اللغة التي يرغب العميل في التعامل من خلالها.

ثم يقوم بإكمال البيانات الأخرى المطلوبة وهي( رقم الهوية أو رقم الإقامة – تاريخ الميلاد).

ثم يقوم المواطن بعد ذلك بكتابة رمز التحقق في المكان المخصص له بشكل دقيق.

بعد ذلك يتم الضغط علي زر “تسجيل الدخول”.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالتامين الطبي التابع للمملكة العربية السعودية، والتي يستطيع العميل من خلالها الاستعلام عن أسماء المستشفيات التابعة للتأمين الطبي.

أسماء المستشفيات التي يغطيها التامين الطبي في المملكة

تَعمل شركة الاتحاد التعاونية للتأمين الطبي على مساعدة العديد من المواطنين الذين يرغبون في معرفة أسماء المستشفيات الطبية التابعة للتأمين الصحي بالمملكة العربية السعودية حيث قامت بعمل حصر لأبرز وأفضل المستشفيات الطبية التي يُغطيها التأمين، ومنها المستشفيات التالية:

مستشفى بريدة المركزي.

مدينة الملك عبد العزيز الطبية.

مستشفى الحمادي السويدي.

مستشفى المانع العام بالجبيل في المنطقة الشرقية.

مستشفى عبدالرحمن المشاري.

مستشفى المانع العام في في المنطقة الصناعية.

مستشفى المواساة التي توجد في 14 تقاطع شارع الأندلس.

مجمع عيادات النخبة التخصصية والتي مقرها شارع الأمير تركي بالمملكة العربية السعودية.

مجمع المركز السعودي السويسري في حي المغربية.

مستشفى الرعاية التخصصية بالمملكة العربية السعودية.

إلى جانب العديد من المستشفيات الأخرى والتي تتمثل في (المستشفى السعودي الألماني – المستشفى السعودي البريطاني – مجموعة سليمان الحبيب الطبي العليا – مدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية – مستشفى الأزهار – مستشفى الأسرة الدولي – مستشفى الجافل الدولي – مستشفى الجزيرة الطبي – مستشفى الرياض الوطني. – مستشفى السلام الطبي – مستشفى الفلاح الدولي – مستشفى المبارك – مستشفى المواساة – مستشفى دار الشفا – مستشفى دلة وغيرها من المستشفيات الطبية الكبرى الأخرى).

رابط مجلس الضمان الصحي التعاوني

قامت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع هيئة الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية التي تُسهل على المواطن الحصول على استفساراته وتساؤلاته بسهولة ويسر بدون الحاجة للذهاب إلى مقر الهيئة العامة للتأمين الطبي، حيث أتاح مجلس الضمان الصحي الاجتماعي التعاوني خدمة الاستعلام عن التامين الطبي من خلال رقم الإقامة أو رقم الهوية أو رقم الحدود، لذلك أصبح بإمكان المواطنين الباحثين عن تفاصيل التأمين والمعلومات التابعة له من خلال تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمجلس الضمان الصحي الاجتماعي التعاوني.

ما هي أبرز اختصاصات مجلس الضمان الصحي؟

مجلس الضمان الصحي الاجتماعي التعاوني هو عبارة عن هيئة حكومية مُستقلة تم إنشاؤها في عام 1999 بهدف الإشراف على نظام الضمان الصحي التعاوني، حيث تم تطوير المجلس مؤخراً تطبيقاً لرؤية 2030 التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية حيث تم تطوير كافة القطاعات الحيوية التي تخدم المواطنين السعوديين أو الأجانب الوافدين، كما يمتلك المجلس العديد من المهام والاختصاصات الكُبرى التي تتمثل في الآتي:

من مهام المجلس أنه يقوم بالرقابة على تنفيذ جميع القرارات التي تخص التأمين الصحي بأكمله.

يعمل على تأهيل الشركات الصحية الكبرى التي ترغب في العمل في مجال التأمين الصحي، بهدف ضمان تقديم هذه الشركات أفضل الخدمات الصحية للمواطنين المستفيدين.

اعتماد مقدمي الخدمات الصحية بعد توافر الشروط بهم.

يقوم بتحديد المقابل المالي لاعتماد مقدمي الخدمة الصحية.

يعمل على نشر المعلومات العامة حول الأنشطة الصحية التي تقوم بها شركات التأمين الطبي بالمملكة.

يقوم بتحصيل القيمة المالية الخاصة بالغرامات التابعة لمخالفة أحكام نظام الضمان الصحي.

دراسة وتقديم أفضل الحلول للشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية.

نشر الإحصاءات والجداول والمعلومات والبيانات المتعلقة بالتأمين الطبي في المملكة العربية السعودية عبر الموقع الإلكتروني للمجلس سنويًا.

يعمل على حماية مصالح المواطنين المستفيدين من الخدمات الخاصة بهيئة التأمين الصحي.

مراجعة الأقساط الخاصة بالتأمين، كما يقوم بالتصريح بالموافقة لشركات التأمين على الأقساط.

كما يهمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات التأمين في حال إخلالها بأي من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها.

يقوم المجلس بوضع الشروط التي يجب أن تتوافر في المرفق الصحي التابع للشركة التي ترغب في التعاقد مع المجلس.

ضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.

تقييم العقود الموقعة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية، ومراقبة هذه الشركات من أجل الالتزام بتلك العقود.

كما يعمل المجلس على منح العديد من الاستثناءات لشركات التأمين الصحي التي تتعاقد مع أطباء غير سعوديين.

كيفية الاستعلام عن تامين الإقامة المميزة

أصبح بإمكان المواطنين الحاصلين على بطاقة الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالاستعلام وتقديم الاستفسارات حول التأمين الصحي الخاص بهم من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي، حيث قامت المجلس مؤخراً بإضافة خدمة الاستعلام عن تأمين الإقامة المميزة، لذلك سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن التامين من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم المواطن بزيارة موقع مجلس الضمان الصحي.

ثم يقوم باختيار خاصية الخدمات الإلكترونية التابعة للمجلس.

ثم يختار أيقونة “الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين الصحي”.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة “الاستعلام عن تأمين الإقامة المميزة”.

ثم يقوم باختيار خاصية البحث من خلال استخدام رقم جواز السفر أو رقم الإقامة.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في (إدخال الرقم الجواز أو رقم الإقامة – إدخال الرمز المرئي الظاهر).

بعد الانتهاء من إدخال البيانات بشكل صحيح يقوم المواطن بالضغط على زر “موافق”.

سوف يحصل المستخدم بعد ذلك على جميع المعلومات الخاصة بالتامين الصحي التابع له.

الاستعلام عن تاريخ انتهاء التامين الطبي

تتشابه خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء التامين الطبي مع خطوات الاستعلامات الأخرى التي تتم من خلال موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني، حيث تتمثل خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء التامين الطبي بالمملكة العربية السعودية في الآتي:

يقوم العميل بالدخول على رابط موقع التأمينات الصحية.

بعد ذلك يقوم بإدخال البيانات الشخصية مثل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة الخاصة به

ثم يقوم بإدخال رمز التحقق المرئي للتأكد من التحقق البشري.

بعد ذلك يقوم المستخدم بالضغط على زر “موافق ” لمعرفة تاريخ انتهاء بطاقة التامين الصحي الخاصة بالمواطن.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة سوف تظهر صفحة أخرى خاصة بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالبطاقة الخاصة بالتأمين، كما سيظهر موعد انتهاء التأمين الصحي للبطاقة التي تم إدخال رقمها وهذا هو المطلوب.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالاستعلامات التي تُسهل على المواطنين المقيمين بالمملكة العربية سواء كانوا سعوديين أو أجانب، حيث تعرفنا على المميزات التي يُقدمها التامين الصحي للمواطنين في داخل المملكة كما تعرفنا على خطوات الاستعلام عن التامين الطبي سواء من خلال منصر أبشر الإلكترونية أو من خلال موقع مجلس الضمان الصحي التعاوني من خلال إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.