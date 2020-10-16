نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن التأمينات والراتب والاشتراك برقم الهوية وكيفية الاستفسار عن المستحقات التأمينية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن التأمينات في المملكة العربية السعودية هو احد الأشياء الهامة التي يسعى الكثير من المواطنين في المملكة إلى معرفة كافة الخطوات الأزمة لإتمام عمليه الاستعلام عن التأمينات بشكل صحيح، هذا بعد ما تم تحديث كافة الوسائل المتاحة لللاستعلام حيث تقوم الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة إلى جعل كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد الذي يتم بزله في التنقل بين المكاتب الحكومية لإنجاز أمرة المنشود، كما تريد المملكة خلال رؤيتها لـ 2030، أن تنتهي من كافة الخدمات الحكومية الروتينية ومن هذا المنطلق سوف نقوم بشرح كافة الأمور المتعلقة بأمر الاستعلام من خلال قنواته الشرعية وبطريقة الرسمية التي نوهت عنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة، كما نوهت أيضا المؤسسة عن شروط صرف مستحقات التأمينات وهذا ما تم رصده في مقال سابق.

الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية

والهدف الأساسي من تأسيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هو الإشراف على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ومتابعة تنفيذ أحكامه بالصورة المطلوبة، وتنفيذ جميع الخدمات المنوطة بها المؤسسة العامة للتأمينات مثل خدمة صرف المعاشات لكبار السن والإعانات للأسر الفقيرة، وفي السطور التالية سوف نشرح لكم كافة بنود الاستعلام عن التأمينات برقم الهوية وهذه الخطوات هي:-

أدخل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية. بعد ذلك أنقر على الخدمات الإلكترونية. اختار التأمين الاجتماعي الذي تريده على الأنترنت. أضغط بعد ذلك على التحقق من الاشتراك في التأمينات. اكتب السجل المدني، أو رقم الهوية في الخانة التي أمامك. بعد ذلك أنقر على كلمة استعلام.

الاستعلام عن راتب التأمينات برقم الهوية

كما يتيح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية خدمة الاستعلام عن رواتب التأمينات الخاصة بالمعاشات من خلال إجراء بعض الخطوات الأتية:

الخطوة الأساسية هي الدخول علي موقع التأمينات الاجتماعية.

اكتب اسم المستخدم ورقم الهوية واضغط على كلمه تسجيل الدخول.

أنقر على كلمة عرض مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية.

أضغط بعد ذلك على معلومات الأجر.

سيظهر إليك البيانات الخاصة براتب التأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن مدة الاشتراك

أدخل على الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية. واختار خدمة الاستعلام عن مدة الاشتراك . بعد ذلك أذهب إلى الخدمات الإلكترونية، واختار التأمينات عبر الأنترنت. ستجد قائمة فرعية بجانب الصفحة، اختار منها التحقق من الاشتراك. اكتب البيانات وهي رقم السجل المدني، أو رقم الهوية. أنقر على الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات. ستظهر لك كافة المعلومات التي تريدها والتي تتعلق بتاريخ إيداع المستحقات المادية بالتأمينات الاجتماعية، وأيضاً ستعرف اسم المنشأة الملتحق بها المستفيد، وستعرف متى التحق بهذا العمل، ومتى ستنتهي خدمته، وأيضاً يُعرض لك اسم المكتب الذي يتبعه هذا الشخص.

كيفية الاستفسار عن المستحقات التأمينية

ويمكن أيضا معرفة مستحقات التأمينية في أي وقت بواسطة استخدام السجل المدني أو رقم الهوية، وذلك عبر الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتأمينات الاجتماعية داخل السعودية، ومن ثم النقر على استعلام عن مستحقات تأمينية، كما أوضحت المؤسسة أيضا الحالات استثنائية لصرف التأمين الاجتماعي وإذا كان لديك أي استفسار أو ترغب في معرفة معلومات حول أي خدمة تقدمها التأمينات الاجتماعية، فيمكنك الاتصال على الرقم الموحد 8001243344.