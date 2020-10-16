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عمر شويل - جدة تسجيل دخول مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams وطريقة تحضير الطلاب عبر برنامج مايكروسوفت ، قد أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودي أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور تحميل تطبيق مايكروسوفت تميز سواء على المحمول أو جهاز الاندرويد وأجهزة الايفون والهدف من تطبيق تميز هو متابعة الحصص الدراسية عن بعد وإن تطبيق تميز يقدم الكثير من المهام التي يحتاجها الطلاب من خلال منصة مدرستي .

خطوات تسجيل مايكروسوفت تيمز تسجيل الدخول للطلاب

هناك بعض الخطوات يجب اتباعها لكي يتم التسجيل في مايكروسوفت تميز وهي :-

التسجيل من جهاز الكمبيوتر نضغط على قائمة ابدأ ثم نضغط على كلمة مايكروسوفت قم نقوم بالدخول على كلمة Teams .

بعد ذلك ندخل على التطبيقات ثم نضغط على مايكروسوفت تميز .

. التسجيل من هاتف أيفون أو اندرويد نقوم بتحميل تطبيق مايكروسوفت تميز .

. بعد تحميل التطبيق ، افتح التطبيق ونكتب الاسم وكلمة المرور الخاصة بحساب مايكروسوفت 365 .

بعد التسجيل ندخل على الفرق ثم المجموعات Teams .

. وأخيرا سوف تظهر لك غرف الفيديو وسوف تظهر للطالب الغرف التي اشترك بها ، ثم نقوم بالدخول على اسم التميز وسوف يتم الدخول إليها .

كيفية تحميل تطبيق تيمز Maicosoft Teams

أكدت وزارة التربية والتعليم السعودية أنه يجب على جميع الطلاب والطالبات المنسوبون للعملية التعليمية بضرورة تطبيق تحميل تميز أو ما يطلق عليه Maicosoft Teams وذلك لمتابعة الدروس والشرح من خلال تطبيق تميز .

ما هي مميزات تطبيق Maicosoft Teams

إن من أكثر المميزات التي يقدمها تطبيق تميز هي سهولة التعليم وسهولة التواصل بين المدرس والطالب والرد على جميع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بكل سهولة ، كما يقدم من خلال أن يقدم المعلم جميع الاختبارات والواجبات للطلاب

يسهل من خلال تطبيق تميز أن يجتمع جميع الطلاب مع المعلم في وقت واحد ، كما يسهل عليهم الحوار والنقاش والتواصل بين الطرفين .

يمكن للطالب التواصل مع المعلم عن طريق خدمة المكالمة الهاتفية عبر التطبيق الإلكتروني .

من خلال المنظومة التعليمه يمكن للطالب تخزين البيانات والمعلومات إلى 10 جيجا .

كما يمكن بكل بساطة عقد محاضرات دراسية واجتماعية .

كيفية الدخول الى منصة Microsoft Teams

قدمت وزارة التربية والتعليم للمملكة العربية السعودية برنامج مايكروسوفت تيمز لتسهيل ومتابعة العملية التعليمية عن بعد ويرجع ذلك للحفاظ على صحة أبنائنا من الامراض وانتشار الامراض والفيروسات ، كما يعتبر برنامج مايكروسوفت من أفضل برامج التعليم

عن بعد ومن أهم خصائصها هي :-

تقدم النسخة المجانية : قدمت شركة مايكروسوفت برنامج تميز على نطاق واسع لكل مشتركي خدمة 365 وذلك في عام 2017 وكانت هذه النسخة مجانية ، هي النسخة كانت تضم جميع خصائص النسخة المدفوعة .

: قدمت شركة مايكروسوفت برنامج تميز على نطاق واسع لكل مشتركي خدمة 365 وذلك في عام 2017 وكانت هذه النسخة مجانية ، هي النسخة كانت تضم جميع خصائص النسخة المدفوعة . اتصال المدرسين والطلبة : يوجد في برنامج مايكروسوفت الكثير من الأدوات التفاعلية التي تسهل على المعلمين بالإجابة على أسئلة واستفسارات الطلبة حول المادة العلمية المشروحة .

: يوجد في الكثير من الأدوات التفاعلية التي تسهل على المعلمين بالإجابة على أسئلة واستفسارات الطلبة حول المادة العلمية المشروحة . الاتصال المرئي : تقدمت الحصص الدراسية بتنقية الاتصال المرئي عن بعد مما يسهل على الطلاب استيعاب الدروس ويعمل على زيادة تفاعل المعلم مع التلاميذ .

: تقدمت الحصص الدراسية بتنقية الاتصال المرئي عن بعد مما يسهل على الطلاب استيعاب الدروس ويعمل على زيادة تفاعل المعلم مع التلاميذ . الاختبارات والواجبات : زودت مايكروسوفت برنامج تميز بالعناصر والأدوات التي تسهل تقديم الاختبارات والواجبات التي من خلالها تقييم فهم الطالب للدروس وقدرتهم على تحقيق أهداف التعليم .

كيفية التسجيل في مايكروسوفت تيمز للطلاب

هناك أكثر من طريقة يمكن اتباعها لإنشاء حساب جديد في مايكروسوفت تميز للطلاب ، وذلك من خلال إنشاء غرف صفية لاستكمال العملية التعليمية بسهولة لتجنب الاختلاط بين الطلاب بسبب انتشار الأمراض والفيروسات ، لتسجيل دخول الطالب في مايكروسوفت تيمز يجب اتباع الخطوات الأتية :-