“الرحلة أمنة .. افحصي الآن” ومعرضاً في محطتها الثالثة

الأحساء – جاسم العبود

انطلقت صباح اليوم الجمعة المحطة الثالثة لحملة “الرحلة أمنة .. افحصي الآن” بمناسبة حملة شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، والتي تنظمها “جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء “تفاؤل” بالتعاون مع صحة الأحساء، وذلك في محطة المؤسسة العامة للخطوط الحديدة ولمدة يومين.

الحملة التي شملت معرضاً يشرح أسباب المرض وطرق الوقاية منه، والإرشادات والتوقيت المناسب لإجراء الفحوصات والكشوفات اللازمة، مع التركيز على الكشف المبكر يعتبر أكثر الطرق فعالية لإيصال رسالة الحملة في تعزيز ثقافة الفحص المبكر بسرطان الثدي.

صحيفة “دوت الخليج” حضرت المعرض والتقت بالدكتورة “ليلي الحجي”، وقالت: إن سرطان الثدي هو أي تغير جيني يحدث في الأنسجة المكونة للثدي نفسه، وأضافت: بأن أهم الاعرض التي يجب على أي أنثى أن تهتم بها حتى قبل زيارة الدكتور هي: وجود كتلة في الثدي، تغير لون الجلد الذي قد يتحول إلى نفس لون قشر البرتقال، حينما يصبح الثدي قاسياً مع ندوب، وخروج إفرازات من الحلمة، خصوصاً إذا كانت دموية، تغير في شكل الحلمة، أو وجود انتفاخات تحت الإبط، الألم مستمرة.

وأفادت “الحجي” بأن ظهور هذه الأعرض يستوجب مراجعة الطبيب، الذي بدوره سيحولها إلى التصوير والكشف المبكر أو أخذ “خزعة”، فهي – الخزعة – التي تحدد فيما إذا كانت هذه الأورام حميدة أو خبيثة.

وأردفت “الحجي” بأنه على كل سيدة بلغت الأربعين عمل الكشف المبكر، حتى بدون ظهور أحد الأعرض، في عيادات الكشف المبكر “مركز عبدالعزيز بن سليمان العفالق” القريب من مستشفى الأمير سعود بن جلوي، وذلك بعد أخذ إحالة من المركز الصحي.

ونصحت “الحجي” السيدات بإجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي قبل سن الأربعين إذا كان لديهن تاريخ عائلي بالمرض، وحينما تظهر أعرض الإصابة على أحد أقاربهن من الدرجة الأولى.

أما “أنوار العيثان” المتطوعة ضمن “جمعية زهرة” فكان ركنها مخصصاً للإرشادات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وقالت “العيثان” بأن أهم الإرشادات التي تحاول إيصالها للمجتمع هي: الالتزام بغسل الأيادي، والتباعد الاجتماعي، لبس الكمام، وأضافت “العيثان” بأن تعقيم الأيدي من الأمور المهمة للحد من انتشار المرض، وتحاول من خلال ركنها تطبيق كيفية تعقيم الأيدي بالطريقة الصحيحة أمام الزوار.

وفي ركن الإنعاش القلبي الرئوي، التقت صحفية “دوت الخليج” مع أخصائية التمريض “أمال القضي” التي أوضحت بأن منسوبي الصحة يحاولون من خلال هذا الركن تقريب وجهة نظرهم إلى المجتمع لكيفية تطبيق المهارات الأساسية للإنعاش القلبي والرئوي بطريقة ميسرة وسهلة وبسيطة، بحيث يستطيع الشخص التعامل مع الحلات التي تستوجب “الإسعافات الأولية” بطريقة سهلة، بدون أي تردد.

وأضافت “القضي” بأن الركن يطبق “المهارات الأساسية للإنعاش القلبي والرئوي” على “دمى” أمام الزوار، ويعطى الزائر فرصة تطبيق “الإنعاش” بنفسه، بحيث يكون جاهزاً للتعامل مع أي حادثة تستوجب ذلك.