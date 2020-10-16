نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد ورابط التعرف على نتائج اختبارات القدرات العامة 1442.. رابط قياس القدرات 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتهاء مرحلة التسجيل المبكر من اختبار القدرات العامة 1442 خلال الأسبوع الماضي، ينتظر الطلبة الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات 1442 صدور نتائجهم بترقب وقلق بالغين، حيث سيتم الإعلان عن نتائج اختبار القدرات 2020 خلال الفترة المقبلة، وقد بدأ التسجيل المبكر مع نهاية شهر أغسطس 2020 الفائت، ومن خلال هذا التقرير سنعرض لكم زوارنا الطلبة رابط نتيجة اختبار قدرات قياس 1442 ، بالإضافة إلى آخر الأخبار حول موعد نتائج اختبارات القدرات العامة 1442 ، رفقة بعض التفاصيل الهامة حول هذه الاختبارات وتعريفها، بالإضافة إلى مواعيد التسجيل المبكر للطلاب وللطالبات مع ذكر بداية التسجيل المتأخر وانطلاق عملية الاختبارات، وآخر موعد للتسجيل المتأخر بالنسبة للطلاب والطالبات.

نبذة سريعة عن نتائج اختبارات القدرات العامة في المملكة العربية السعودية

اختبار القدرات العامة هو من أهم الامتحانات التي يتم من خلالها فحص القدرات التحليلية والاستدلالية الموجودة لدى الطالب أو الطالبة، كما أنه يعد مقياس لتركيز معرفة القابلية المتعلقة بالطالب ومدى استعداده للتعلم ويتم تقديم هذا الامتحان باللغة العربية فقط، ويتم تقدير درجة القبول من قبل إحدى الجامعات التي سيدخلها الطالب مستقبلا، مما ينتج عنه اختلاف بين الجامعات ومدى قبول الطالب من خلال درجته، أي أنه لن يكون هناك درجة موحدة لجميع الجامعات لكي يدخل من خلالها الطالب كما يشاء.

نبذة عن أقسام اختبار القدرات العامة في المملكة

يتكون من عدة أقسام هذا الاختبار الهام وأبرزها الجزء اللفظي والجزء الكمي، ويتم من خلال الجزء اللفظي العمل على عدة نقاط وهي إكمال الجمل والتناظر اللفظي والارتباط والاختلاف، وكذلك الخطأ السياقي وهو عبارة عن اسئلة ذات طابع يتم التركيز من خلالها على فهم المعنى المتعلق بالجملة، وبعد ذلك يتم تحديد الكلمة التي لا يتقاطع مدلولها مع سياقات المعنى العام والعديد من الأمور الأخرى، وفيما يلي صورة توضح الجزء اللفظي والكمي والتي يوضحها موقع قياس، وبالمجيء إلى الجزء الكمي فإنه يشمل العديد من الاسئلة الرياضية والتي تتناسب مع اختبار القدرات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرع الذي كان يدرس فيه الطالب سواء كان علمي أو أدبي، وتنقسم الاسئلة إلى درجات ونسب معينة وفق التخصصات العلمية المذكورة على النحو التالي:

ستكون نسبة الاسئلة الحسابية 36% في حين تكون نسبة الاسئلة الهندسية 18% أما نسبة الاسئلة الجبرية فتاخذ عشرة بالمئة من المجموع العام في حين أن الاسئلة التحليلية والإحصائية ستكون بنسبة 18% كما أن أسئلة المقارنة حصلت على 18% أيضا.

توقيت بداية التسجيل لاختبارات القدرات العامة المتأخر أو المبكر وموعد انتهاء التسجيل

كانت بداية التسجيل المبكر بالنسبة للطالبات الإناث مع نهاية شهر أغسطس 2020 “يوم 31”

بداية التسجيل المبكر بالنسبة للطلاب الذكور كانت في الثاني من الشهر التاسع سبتمبر الماضي

بداية التسجيل المتأخر بالنسبة للطالبات والطلاب كانت يوم 20 شهر سبتمبر 2020 الفائت

بدأت اختبارات القدرات العامة في الثاني من شهر أكتوبر 2020

في الثاني من شهر أكتوبر 2020 موعد إغلاق التسجيل المتأخر لجميع الطلبة الذكور والإناث كان في اليوم الثامن من شهر أكتوبر 2020

موعد انتهاء الاختبارات بالكامل كان اليوم العاشر من شهر أكتوبر 2020

فيما يلي جدول يوضح جميع المواعيد بالنسبة لفترة التسجيل وفترة بداية الاختبار ونهايته بالنسبة لاختبار القدرات العامة للسنة الجديدة 1442.

ما هي الفئات المستهدفة لـ اختبار القدرات في السعودية

توضع هذه الاختبارات كشرط أساسي من طرف بعض الجامعات في المملكة، وذلك من أجل الالتحاق بالجامعات بعد أن يتمم الطالب المرحلة التعليمية العامة، ليبدأ بعدها المرحلة الجامعية فضلا عن بعض الشروط الأخرى بعيدا عن الاختبارات، كما يشمل طلاب الثانوية العامة والذين تخرجوا منها سواء كان الفرع العلمي أو النظري.

توقيت الإعلان عن نتيجة اختبارات القدرات للسنة الدراسية 1442

بعد أن يتم الانتهاء من عملية الاختبارات ينظر للاختبارات من خلال مصحح آلي يقوم بتحليل وتصحيح النتائج، وبعد ذلك يقوم مقر الهيئة في مدينة الرياض بمراجعة بيانات الطلبة الذين اختبروا وتستغرق هذه العملية حوالي 30 يوم من توقيت نهاية الاختبارات الورقية، على أن يتم الإعلان عن النتائج فور انتهاء التدقيق، يُذكر أن هذا الاختبار لن يكون له مقياس النجاح والرسوب ولكن يتم تحديد درجة الاختبار، وهي 100 درجة ومن خلال الدرجة التي سيحصل عليها الطالب سيبحث الطالب وقتها عن الجامعات التي تقبل بمجموعه، يشار إلى أنه سيتم تزويد الكليات التي ستقوم بوضع شروط اختبار القدرات بنتائج الطلبة إلكترونياً، وفيما يخص الطلبة الذين قاموا بتأدية اختبارات القدرات أكثر من مرة سترسل النتيجة الأعلى بشكل تلقائي إلى الجامعات والكليات المقصودة، كما أنه لن يكون من المشروط تقديم نتيجة الاختبار بواسطة شهادة ورقية للجامعات، وستُرسل نتيجة الطالب عبر رسالة إلى رقم الهاتف المسجل، كما يمكن الإطلاع على النتيجة عن طريق الحساب المسجل فيه الطالب في موقع الهيئة الالكتروني، وفيما يلي صورة عن درجة وموقع الطالب بين باقي الطلبة.

خطوات التعرف على نتائج اختبارات القدرات العامة 1442

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول لـ الموقع الرسمي لمركز قياس الإلكتروني ثانيا: اختيار أيقونة خدمات موقع قياس بجانبها القدرات العامة الخطوة الثالثة: اختيار استعلام عن نتيجة القدرات العامة الآن سيطلب الموقع وضع المعلومات المتعلقة بالطالب تأكد من جميع المعلومات التي قمت بإدخالها في الموقع الآن ما عليك سوى النقر على مربع استعلم وستظهر النتيجة بعد بضع ثواني.

ما هي الأوراق الثبوتية المطلوبة لاختبار القدرات لجميع الفئات السعوديين وغيرهم

الأوراق المطلوبة بالنسبة للذكور السعوديين هي:

النسخة الأصلية من بطاقة الهوية الخاصة بالطالب

جواز سفر “النسخة الأصلية”

صورة عن دفتر العائلة “سجل الأسرة”

النسخة الأصلية من رخصة القيادة.

2. للسعوديات الإناث:

النسخة الأصلية عن بطاقة الهوية الوطنية

النسخة الأصلية عن جواز السفر رفقة دفتر العائلة

النسخة الأصلية عن رخصة القيادة.

بطاقة البصمة “الباركود”

3. بالنسبة للطلبة الخليجيين يلزم الطالب إحضار الإثباتات التالية:

النسخة الأساسية عن بطاقة الهوية الشخصية

النسخة الأساسية من جواز السفر.

4. بالنسبة للطلبة الأجانب من غير السعوديين أو الخليجيين يلزم طالب بإحضار الأوراق المذكورة على الشكل التالي:

النسخة الاصلية عن الإقامة الشخصية

صورة عن الإقامة الشخصية

النسخة الأصلية من جواز السفر الخاص بالطالب.

كم عدد الفرص المتاحة للطالب لتأدية اختبار القدرات العامة بالسعودية

تتيح الهيئة “هيئة تقويم التعليم والتدريب” للطلاب التسجيل في الاختبارات المتعلقة بالقدرات العامة خمسة مرات خلال ثلاث سنوات، وإتاحة الفرصة أيضا أن تكون اختيارية ومتنوعة سواء كانت ورقية أو محوسبة، وبالنسبة الاختبار المحوسب يحق للطالب كحد أقصى الدخول والتسجيل فيه ثلاثة مرات خلال 3 سنوات هذا بالنسبة لاختبارات القدرات باللغة العربية،في حين أن اختبارات اللغة الانجليزية تكون متاحة أربع مرات خاصة باختبارات القدرات “المحوسبة”.

متى تنتهي صلاحية اختبار القدرات وما هي المدة الزمنية للتعديل والحذف فيه

يتم منح الطالب مدة خمس سنوات لانتهاء صلاحية اختبارات القدرات الخاصة به، كما يمكن في أي وقت الاستعلام عن صلاحية الاختبار من خلال التواصل مع الجهات المستفيدة من أجل معرفة مقدار المدة الزمنية لانتهاء صلاحية الاختبار، أما فيما يتعلق بالمدة الزمنية للحذف أو التعديل في الاختبار فقد يختلف الاختبار الورقي عن المحوسب، ويكون الورقي متاح فيه الحذف أو حتى التعديل حتى قبل 72 ساعة من بداية الاختبار، أما الاختبار المحوسب يستطيع المتقدم حذفها أو التعديل عليه قبل بداية الاختبار بيومين أي 48 ساعة، وكما ذكرنا فإن موعد ظهور النتائج بالنسبة للاختبار الورقي هو شهر من نهاية الاختبار الورقي والمحوسب بعد يومين وحتى أسبوعين من نهاية اختبار القدرات المحوسب.

تعرف على رسوم اختبار القدرات الورقي والمحوسب

تبلغ تكلفة التسجيل المبكر للاختبار الورقية 100 ريال سعودي

تبلغ قيمة الاختبار الورقي في التسجيل المتأخر 150 ريال سعودي

تبلغ قيمة التسجيل في اختبار القدرات المحوسب 150 ريال سعودي.

ما هي الاستثناءات التي وضعتها الهيئة في اختبار القدرات العامة

يتم استثناء من هم ليس لهم القدرة على التسجيل في القدرات العامة، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال التوجه إلى الخدمة التي وفرتها الهيئة وهي خدمة دعم المستفيدين وذلك عن طريق رفع تذكرة دعم فني في البوابة الإلكترونية، أو عن طريق تطبيق الأجهزة الذكية، وبعد ذلك يقوم الراغب برفع تذكرة باختيار نوع التذكرة، وهي طلب اختبار استثنائي عن طريق رابط دعم المستفيدين، وبعد ذلك ستظهر لك عدة خيارات منها مركز الاتصال والدردشة التفاعلية وتطبيق الأجهزة الذكية وبوابة الدعم والمساندة، كما وفرت خدمات المستفيدين رقم هاتف للتواصل عند الحاجة وهو “92003355”، حيث يتوفر طيلة أيام الأسبوع من الثامنة وحتى الثامنة مساء ما عدا الجمعه او السبت، حيث سيكون متوفر من الثانية ظهرا وحتى الثامنة مساء يوم الجمعة ويوم السبت من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الثامنة مساء.

في حال عدم توفر سجل مدني المتقدمة أو المتقدم لاختبار القدرات

يستطيع المتقدم أو المتقدمة التقدم لاختبارات القدرات العامة في حال لم يتوفر سجل مدني لدى المتقدم أو المتقدمة يمكن تسجيل دخول الى رابط قياس، وبعد ذلك اتباع التعليمات التي يدرجها موقع قياس الإلكتروني، وملئ الخانات المطلوبة، ومن ثم الضغط على متابعة.

مقارنة ما بين اختبارات التحصيلي واختبار القدرات العامة

بالنسبة لاختبارات التحصيلي تكون في الفرع العلمي، وتعمل على قياس مستوى العقل ومدى قدرة الطالب على فهم التعليم العام في المرحلة الماضية، ويشمل عدة قرارات وهي الأحياء والكيمياء والفيزياء والرياضيات، هذا فيما يتعلق بالقسم أو الفرع العلمي

القسم النظري يعمل على قياس مستوى المعرفة التي تعلمها الطلبة في المرحلة الماضية وهي مقررات الحديث والفقه والأدب والبلاغة والتاريخ والجغرافيا والتوحيد والنحو.

اختبار القدرات العامة: يعمل هذا الاختبار على قياس قدرات الطالب في الرياضيات واللغة على الفهم والاستدلال والتحليل والتطبيق، كما يعتمد بشكل كبير على قياس قدرة الطالب العقلية بالقراءة العامة عبر الأعوام السابقة، حيث يطبق مبدأ الاعتماد المباشر على المعلومة المجردة للطالب.

بعض التعليمات والتحذيرات التي يوفرها موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب

يجب الالتزام باللباس الرسمي في أثناء تقديم اختبار القدرات العامة الورقي

المدة الزمنية المتاحة من أجل عمل الاختبار من ساعتين وحتى ثلاث ساعات ونصف الساعة

يمنع قطعيا جلب واستخدام الآلة الحاسبة أثناء الاختبار

يمنع إحضار مسودة واستعمالها في الاختبارات الورقية

قدمنا للطلبة الأعزاء تقرير مفصل وكامل عن أختبار القدرات العامة للعام الدراسي الجديد 1442، والذي يتضمن نبذة عن الاختبار ومواعيد التسجيل المبكر والمتأخر ورسوم الاختبار الورقي والمحوسب، بالإضافة إلى أجوبة الاستفسارات الأبرز من قبل الطلبة، وكيفية التسجيل في الاختبار والأوراق المطلوبة والعديد من الأمور والتفاصيل الأخرى.