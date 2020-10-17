نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث رقم الجوال في نظام نور والدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظام نور قد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة السعودية على أهمية أن يقوم أولياء الأمور بتحديث رقم الجوال في نظام نور الإلكتروني حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي بكل سهولة، وأكدت أنه ينبغي على جميع الطلاب والطالبات وتشمل أيضا المدرسين وأولياء الأمور اتباع كافة الإجراءات المحددة حتى يتمكن الطلاب من استكمال المرحلة الدراسية مع بداية العام الدراسي الجديد 1442.

خطوات تحديث رقم الجوال في نظام

قد أوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم بالمملكة السعودية ابتسام الشهري على أهمية أن يقوم الطالب وأولياء الأمور بتحديث أرقام الهواتف الخاصة بهم من خلال وصول الرسائل الخاصة بهم لإمكانية تسجيل الدخول على منصة مدرستي، وأكدت أن الوزارة في الوقت الحالي تعمل على تزويد المستفيدين من منصة مدرستي للدخول إليها بشكل مبكر حتى يتمكن أولياء الأمور والطلاب وتشمل أيضا المعلمين لكي يتمكنوا من تحديث الرقم في نظام نور بعد أن يحصلون على رسالة تؤكد تحديث هذا الحساب.

خطوات تحديث رقم نظام نور

أولا يجب عليك الولوج إلى موقع نور الإلكتروني وبعد ذلك تقوم بإضافة البيانات وتضيف اسم المستخدم وكلمة المرور ثم نضيف الرقم الموجود أمامك، وبعد ذلك تكون تكون قد تمكنت من تسجيل الدخول إلى التطبيق بنجاح ثم تقوم باختيار رمز بياناتك الشخصية وتقوم بتحديث رقم الهاتف المحمول وتقوم بالضغط على كلمة تحديث.