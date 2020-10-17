نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط الحصول على تمويل منصة سلفة 1442 بدون شروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل منصة سلفة 1442 يطلق عليها المنصة الإلكترونية التي تساعد المواطنين في إيجاد فرص من أجل مواجهة المواقف العصيبة التي لا يتمكن البعض في السيطرة عليها، حيث أن هذه المنصة تقوم بتزويدهم ب5000 قرض فوري، ولذلك سنذكر لكم في هذا المقال شروط الحصول على تمويل منصة سلفة 1442.

تمويل منصة سلفة

منصة سلفة تعتبر من أحد المنصات التي يريد الكثير من الأشخاص الحصول على قرض منها، حيث أن تلك المنصة تعتبر مؤسسة من المؤسسات التي يلجأ إليها البعض عن الوقوع في أي موقف عصيب، وفي التالي سنذكر لكم شروط الحصول على تمويل المنصة.

من اللازم أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

أن يكون لديهم خبرة 6 أشهر على الأقل.

يشترط على أي شخص يريد التقدم في منصة سلفة أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون لديه خبرة في المنظمة.

أن يكون خالي من الأحكام أو الدعاوي.

مميزات منصة سلفة