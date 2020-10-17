نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الدفاع المدني 1442 رابط منصة ابشر توظيف وظائف عسكرية للرجال والمواعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الدفاع المدني 1442 سيتم إلكترونياً من خلال الدخول على رابط منصة ابشر توظيف وزارة الداخلية المخصصة للتسجيل الإلكتروني للوظائف العسكرية التي تعلنها وكالة الإدارة العامة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت منصة ابشر عن وظائف الدفاع المدني 1442 الشاغرة للرجال على رتب عسكرية جندي أول، وعريق، و وكيل رقيب، وفق التخصصات التي وضعتها لكل وظيفة عسكرية بجدول الوظائف، وكذلك مواعيد تقديم وظائف الدفاع المدني التي ستبدأ يوم الإثنين الموافق 2/ 3/ 1442 هـ.

تقديم الدفاع المدني 1442

وضعت وزارة الداخلية عبر منصة أبشر توظيف، نموذج إلكتروني يتم وضع الوظائف المتاحة حال فتح الرابط للتسجيل وفق مواعيد التقديم المحددة وهي:

يبدأ التقديم يوم الإثنين المقبل الثاني من شهر ربيع أول لعام 1442 هـ

وينتهي التسجيل الالكتروني وغلق باب التقديم يوم السبت الموافق السابع من ذات الشهر شهر ربيع أول 1442 هـ.

الوظائف الشاغرة في الدفاع المدني

إليكم رابط التخصصات المطلوبة للرتب العسكرية لمن يريد تقديم الدفاع المدني 1442 وهذا بيان للتخصصات يتم معرفة من الصورة التالية والموضح بها الوظيفة المتاحة، والتخصص المطلوب.

شروط تقديم وظائف الدفاع المدني العسكرية

تتطلب الوظائف تقديم السعوديين وفق المؤهلات المطلوبة بجانب كل تخصص مما سبق توضيحه، وكذلك باختيار الرتبة العسكرية المناسبة للمؤهل الدراسي، والشروط اللازم توافرها في المتقدم على وظائف الدفاع المدني هي:

أن يكون من الذكور السعوديين

أن يكون حاصل على المؤهل المطلوب

أن يتم مصادقة المؤهل من الجهات المختصة

ألا يكون سبق وحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة

أن يتناسب طوله مع الوزن

ألا يكون متزوج بغير سعودية

ألا يكون سبق وتم تعيينه بوظيفة على النظام العسكري

وألا يكون سبق وتم فصله من وظائف عسكرية

أن يجتاز الاختبارات واختبارات القبول

ويجب أن يقوم بالتقديم الالكتروني وتعبئة النموذج في المواعيد المحددة، وان يتم تعبئة البيانات صحيحة حتى لا يلغى الطلب.

خطوات تسجيل دخول أبشر

تقدم منصة أبشر خدمات إلكترونية عديدة لكافة القطاعات، وقد قدمنا لكم كيفية التسجيل في أبشر للاستفادة من الخدمات، ومعرفة الوظائف التي تعلنها بوابة ابشر عبر موقع وزارة الداخلية السعودية، وكذلك خدمة تغيير رقم الجوال في ابشر، التي سبق وتم تسجيله من قبل المستخدم للبوابة، والدخول للبوابة من كتابة اسم المستخدم أو رقم الهوية، وكلمة المرور، والرمز المرئي، وتسجيل الدخول.