نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهامش ربح 0% تمويل شخصي قصير الأجل يبدأ من 5000 الآف ريال فأكثر للسعودي والمغترب يٌصرف فوراً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى البنك الأهلي السعودي الي تلبية احتياجات العملاء الذين يتواجدون داخل المملكة العربية السعودية من خلال تقديم أهم وأجدد أنواع التمويلات الشخصية التي عليها إقبال كبير من جانب الكثير من المواطنين الذين استفادوا من هذا التمويل وهو التمويل قصير الأجل المحدد بمدة زمنية تصل إلى 6 شهور أو عام كامل، ويتم صرف التمويل لجميع المقيمين بالمملكة من مواطنين ووافدين دون تحديد أي جنسيات محددة لصرف التمويل، ويتم التعامل مع صرف مبالغ التمويل بتطبيقات الشريعة الإسلامية لجميع المبالغ التي يختارها العملاء، وعبر موقعنا سوف نعرض لكم أهم التساؤلات التي تطرح لكيفية الحصول علي التمويل قصير الأجل وعرض المميزات والشروط الخاصة بهذا التمويل.

أهم المقاومات التي يتميز بها التمويل قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري

يتميز البنك الأهلي التجاري بأنه يتم صرف أي قرض شخصي بداية من مبلغ 5000 ريال سعودي كحد أدني للمبالغ المالية، وتوفير سيولة مالية كبيرة يختار منها العميل ما يرغب به من مبالغ مالية تناسبه، كما أنه يمكن الحصول علي التمويل لمدة ستة شهور أو أقل بدون هامش ربح 0% وتعد هذه ميزة كبيرة للتمويل الشخصي.

كما أن البنك الأهلي يمكن الحصول علي التمويل من خلاله لمدة عام بدفع هامش ربح منخفض جداً مقارنة مع التمويلات الشخصية من أي بنك أخر، بالإضافة الي أن المبلغ التمويلي يٌصرف فوراً بعد التقديم له، وبرقابة إسلامية للصرف، كما يتم تحصيل أيهما أقل 1% من التمويل أو 5 الآف ريال فقط من إجمالي قيمة التمويل

الأحكام الخاصة بصرف التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري

الموافقة علي التمويل تكون للأعمار التي تبدأ من 18 حتي 60 وذلك لجميع الأفراد للسعوديين.

الموافقة علي التمويل تكون للأعمار التي تبدأ من 22 حتي 60 لغير السعوديين من أي جنسيات أخري.

الراتب للسعودي لا يقل عن 3000 ريال، ولغير السعودي لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

العاملين بالقطاع الحكومي مدة عمل الأفراد لا تقل عن شهر للأفراد السعوديين.

العاملين بالقطاع الحكومي والخاص مدة عمل الأفراد لا تقل عن عام للسعوديين والجنسيات الأخري.

سداد قيمة الأقساط الخاصة بكل قرض يتم الحصول عليه في المواعيد المحددة بين البنك والعميل.

رابط التقديم علي تمويل شخصي إلكترونياً من البنك الأهلي التجاري بالمملكة

وفر موقع البنك الأهلي الإلكتروني رابط إلكتروني مخصص من أجل التقديم علي جميع التمويلات الشخصية التي يرغب العميل في التقدم إليها سواء المواطنين السعوديين أو غير السعوديين، ويتم التقديم علي جميع التمويلات الشخصية من خلال الدخول علي الرابط التالي: تمويل، ويتم التسجيل من خلال بعض الخطوات لجميع الأفراد الراغبين في التسجيل للحصول علي القرض: