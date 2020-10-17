نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض ميسر بدون كفيل لمدة 36 شهر من شركة اليسر للتمويل في المقال التالي
عمر شويل - جدة قرض ميسر بدون كفيل من أهم القروض التي يقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل في فروعها بالسعودية وأمتاز ذلك القرض بفترة سداد مرنة وميسرة لمدة 36 شهر حيث أتاحت شركة اليسر للإجارة والتمويل مصادر تمويل مختلفة ومنها تمويل الزواج وتمويل السيارة والتمويل الشخصي لتوفير كافة احتياجات المواطنين السعوديين داخل أراضي المملكة وتلك الشركة تابعه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي فتقدم الخدمات التمويلية على أفضل وجه ولكن يشترط من أجل الموافقة على طلب القرض توفير كافة المستندات والأوراق المطلوبة والشروط الواجبة للتمويل وأتاح التمويل لكافة السعوديين من خلال رابط الحصول على التمويل الشخصي من اليسر للتمويل داخل أراضي السعودية
مميزات التقديم على قرض ميسر بدون كفيل من شركة اليسر
- تمويل شخصي بدون الحاجة لكفيل غارم حتى مائة ألف ريال سعودي
- الحد الأقصى للتمويل من شركة اليسر يصل إلى مائتين ألف ريال سعودي بموافقة الكفيل
- أفضل هامش ربح منافس بين الشركات التمويلية
- قرض ميسر لمدة 36 شهراً كحد أقصى للتمويل
- حاصل على موافقة من أحكام الشريعة الإسلامية
مطالب وشروط منح قرض ميسر بدون كفيل من شركة اليسر
- المتقدم لابد أن يكون حامل للجنسية السعودية
- الحد الأدنى للراتب الشهري لمنح القرض يبلغ 6000 ريال سعودي
- سن المتقدمين لابد أن يبدأ من 21 سنة إلى 60 سنة وللمتقاعدين حتى 70 سنة
- يلزم التقديم مدة عمل ستة شهور فأكثر من ذلك
المستندات اللازمة والمطلوبة للتمويل الشخصي من شركة اليسر
- تعريف المرتب بالشركة ومعترف بيه بالغرفة التجارية بالقطاع الخاص
- يتطلب عند التقديم نموذج استقطاع من المتقاعدين
- أثبات الهوية الوطنية ويتضمن العنوان الوطني
- كشف حساب من البنك للموظفين بالقطاع الخاص فقط
طريقة التقديم على القرض الشخصي من شركة اليسر
- لن يتم قبول التقديم إلا من خلال الموقع الرسمى لشركة اليسر للإجارة والتمويل بالسعودية
- الضغط على طلب تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة من الشركة
- على كافة العملاء تكملة كافة البيانات المطلوبة من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية
- حفظ البيانات وأرسالها لهم
- يحصل العملاء على الموافقة بعد توفير كافة الشروط والأحكام المطلوبة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل
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