نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بندة السعودية وأسعار المنتجات المنزلية والالكترونيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بندة السعودية وأسعار المنتجات المنزلية والالكترونيات استمتع بالعروض الجديدة التي تقدمها بنده السعودية والتي تطلق دائما عروض متميزة إلي المواطنين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت اليوم عن سلسلة جديدة من العروض والتخفيضات على العديد من المنتجات التي تهم الأسرة السعودية.

عروض بنده السعودية

أطلقت اليوم هايبر بنده السعودية عروض تسري من اليوم السبت الموافق 17 اكتوبر 2020 وحتى يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2020م علي أجهزة التلفزيونات والشاشات حجم 65 بوصة، من نوع امبكس جلوريا سمارت، بسعر 1599 ريال.

تخفيضات بنده علي أسعار السكر

تنتهي بعمل الحلويات بعروض مبهرة في أسعار السكر الخشن والناعم عن طريق عروض بنده اليومية والتي يبدأ العرض من اليوم السبت ولمدة ثلاث أيام وحتى نفاذ الكميات المعروضة للبيع أو حتي يوم الإثنين المقبل، يبدأ سعر 10 كيلو من السكر الناعم أو الخشن بقيمة 22.95 ريالاً سعودياً.

عروض بنده المخفضة علي أسعار المنتجات البحرية

لتناول وجبة غذائية صحية تقدم لك بأسعار تنافسية بنده السعودية ولمدة أسبوع من العرض يمكنك الآن شراء تشكيله مميزة من الجبري سعر الكيلو 26.95 ريال، كما يمكنك أيضاً شراء الأسماك المخفضة التي يسري عليها العرض المقدم لمدة أسبوع، قاروص بحري سعر الكيلو 22.95 ريال.

أسعار منتجات بندة اليومية للأجهزة الإلكترونية

يقدم هايبر بنده السعودية حزمة جديدة من أسعار الأجهزة الإلكترونية والتي جاءت كالتالي:

تلفزيون 49 بوصة سمارت ماركة سامسونج بسعر 2190 ريال سعودي شامل الضرائب.

تلفزيون 50 بوصة سمارت ماركة سامسونج UHD بسعر 2957 ريال سعودي شامل الضرائب.

تلفزيون 32 بوصة ماركة سامسونج بسعر 985 ريال سعودي شامل الضرائب.

ويقدم هايبر بنده العديد من العروض والتخفيضات الهائله لكافة الموجودين بالمملكة العربية السعودية.